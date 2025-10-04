Αλ. Τσίπρας: Τα κόμματα της Αριστεράς δεν μπορούν να μένουν κατακερματισμένα

Νέα τοποθέτηση για το πολιτικό μέλλον του κατέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως ο ίδιος αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.