Αλ. Τσίπρας σε Κ. Τασούλα: Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, συναντήθηκε σήμερα στον Προεδρικό Μέγαρο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας για συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που πρόσκεινται στον πρώην πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΠτΔ και σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο ετέθη, ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του στα Γιάννενα, βάσει της οποίας εξέφρασε την αντίθεσή του.

Με δυο λόγια δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που, όπως ισχυρίστηκε «δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του».

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση έγινε σε πολύ ήπιο κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.