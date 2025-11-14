Αλ. Τσίπρας για Κυρ. Μητσοτάκη: Προτιμά τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη πως δεν προτίθεται να διαβάσει το επερχόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προκάλεσε την απάντηση του πρώην πρωθυπουργού.

Σε ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας, τόνισε πως «Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας».

Καταλήγοντας, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως «Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:

Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός είπε: «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».