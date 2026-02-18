Αλ. Σδούκου: Σε αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα»

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και απόλυτης εμπιστοσύνης στη λειτουργία των θεσμών, έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΑ.

«Μόνο ως αποκριάτικο σχόλιο μπορώ να εκλάβω την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ντύσει την υπόθεση στελέχους του ως δήθεν "γαλάζιο σκάνδαλο" και αυτό δείχνει το αδιέξοδό του» ανέφερε η κ. Σδούκου για την απόπειρα του ΠΑΣΟΚ να εμπλέξει τη Νέα Δημοκρατία σε υπόθεση στην οποία ελέγχεται στέλεχός του.

Μιλώντας σήμερα Action 24 η κ. Σδούκου είπε ότι «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει επιδείξει ξεκάθαρη πολιτική βούληση να έρχονται όλες οι υποθέσεις στο φως και να αποδίδονται ευθύνες όπου υπάρχουν».

Ξεκαθάρισε ότι «ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας και ότι οι ευθύνες δεν είναι συλλογικές. Όταν εντοπίζονται πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις, οι ευθύνες είναι προσωπικές».

Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και σε άλλες που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση το τελευταίο διάστημα, σημείωσε ότι «αυτό που έχω να πω είναι ότι στην πολιτική προφανώς ό,τι λέει ο καθένας το βρίσκει μπροστά του. Και φαίνεται και σε αυτή την υπόθεση εδώ. Τον τελευταίο καιρό, μια με τον κουμπάρο του κύριου Ανδρουλάκη, μια με την υπόθεση του κύριου Παναγόπουλου, μια τώρα με το στέλεχός του που έθεσε σε αναστολή την κομματική του ιδιότητα. Σαν πολλά μαζεύονται».

Σημείωσε δε ότι «στην πολιτική πρέπει να υπάρχει ένα αίσθημα ευθύνης σε όσα λέγονται. Ενώ στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να δικάσει και να βάλει ταμπέλες σε υποθέσεις, σήμερα υποστηρίζει ότι για τις υποθέσεις στις οποίες ελέγχονται στελέχη του φταίει η Νέα Δημοκρατία. Δεν πείθει. Αντιθέτως, γκρεμίζεται όλο και περισσότερο και δεν το παίρνει κανείς στα σοβαρά», συμπλήρωσε δε πως «για το ΠΑΣΟΚ, για όλα φταίνε οι άλλοι. Καμία αυτοκριτική».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «το γεγονός πως αναδεικνύονται περισσότερες υποθέσεις δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά ότι πλέον λειτουργούν εντατικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση να ξεσκεπάζονται οι υποθέσεις, να έρχονται στο φως, να αναζητούνται ευθύνες και να λειτουργούν ανεξάρτητα οι θεσμοί. Η Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η Εισαγγελία, οι πάντες».

Σημείωσε ακόμα ότι «πολύ καλά κάνουν οι αρμόδιες αρχές και πράττουν τη δουλειά τους». Αναφέρθηκε, δε, και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζοντας ότι «όπου απαιτείται, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρεμβαίνουν ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι υποθέσεις και κάνουν πολύ ορθά. Θέλουμε διαφάνεια χωρίς καμία έκπτωση».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έκανε σαφές ότι η συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του κράτους συνδέεται άμεσα με την μείωση της διαφθοράς και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που λειτουργούσαν επί μακρόν.

Όπως υπογράμμισε «Δεν ζούμε σε μια αγγελικά πλασμένη κοινωνία. Υπάρχουν παθογένειες, αυτό που λέμε "βαθύ κράτος". Το ζήτημα είναι αν έχεις την πολιτική βούληση να ξεριζώσεις την ανομία και να μην έχεις την παραμικρή ανοχή».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όποιος εντοπίζεται να παρανομεί, να συμμετέχει σε τέτοιες υποθέσεις, θα είναι αντιμέτωπος με τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν».

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στην κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για ένα «επαναλαμβανόμενο μοτίβο που σε καμία περίπτωση δεν τιμά τον δημόσιο διάλογο».

Διευκρίνισε πως μόνιμος στόχος της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας είναι «με κάθε αφορμή να δημιουργείται σαματάς και θόρυβος. Προφανώς θεωρεί ότι αυτό το "προϊόν" μπορεί να πουλάει». Εξήγησε ότι «υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που μπορεί να αρέσκεται στην έκφραση ενός θυμού με αυτό τον τρόπο, στο μηδενισμό, στον τσακωμό και στην ένταση. Είναι μειοψηφία, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει αυτό που συμβαίνει».

Κλείνοντας, η Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά στον κόσμο «που επιθυμεί υπευθυνότητα και λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας» και προς αυτή την πολιτική κατεύθυνση οφείλει να πείσει όσο περισσότερους πολίτες μπορεί, καθώς η ζωή βελτιώνεται με πολιτικές και όχι με κραυγές.