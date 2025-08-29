Αλ. Σδούκου: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Στα έργα που γίνονται στη συμπρωτεύουσα αναφέρθηκε μιλώντας, σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο με έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ανέφερε το «flyover», το Μετρό με τις επεκτάσεις του, τα νέα νοσοκομεία και την ανάπλαση της ΔΕΘ.

«Δεν μιλάμε για μακέτες ή όνειρα χωρίς αντίκρισμα, αλλά για μια πραγματικότητα που βλέπουν οι Θεσσαλονικείς. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμευμένους πόρους, η πόλη μεταμορφώνεται», σημείωσε.

Η κα Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί περίπου 300 δράσεις μέσα από τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, ενώ οι συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση κάθε χρόνο.

Αναφερόμενη στην ενεργειακή πολιτική, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ στις λιανικές τιμές ρεύματος, ότι έχουν διατεθεί πάνω από 10 δισ. ευρώ για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, ότι χρειάζονται ισχυρές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για να μειωθούν οι αποκλίσεις τιμών μεταξύ κρατών-μελών, με τον πρωθυπουργό να έχει αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ότι μόνο με περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορεί να μειωθεί το κόστος μακροπρόθεσμα.

«Η πράσινη μετάβαση είναι το κλειδί. Κατανοώ ότι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα φαίνεται ακριβή για τον πολίτη, γι' αυτό έχουν υπάρξει μέτρα στήριξης ώστε να μην επωμιστεί μόνος του το βάρος της αλλαγής», τόνισε.

Η κα Σδούκου, μιλώντας για την Υγεία, σημείωσε ότι οι πόροι έχουν σε μεγάλο βαθμό αυξηθεί. Οι δράσεις -όπως είπε- περιλαμβάνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, προληπτικές εξετάσεις για όλους και ψηφιακά εργαλεία, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. «Δίνουμε καθημερινά μάχη για ένα σύγχρονο ΕΣΥ που στέκεται δίπλα στον πολίτη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ παρουσίασε «το αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής» και ειδικότερα αναφέρθηκε στη μείωση φορολογίας επιχειρήσεων από 28% στο 22%, στη μείωση προκαταβολής φόρου (55% για ελεύθερους επαγγελματίες, 80% για εταιρείες), στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και στα 15 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η ελληνική οικονομία καταγράφει ρεκόρ ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, νέες επενδύσεις και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους», είπε, ενώ σημείωσε πως κατανοεί ότι δεν είναι όλα τέλεια. «Θα μου πείτε, είναι αυτά αρκετά, κα Σδούκου; Εσείς στη θέση ενός μικρομεσαίου θα τα βλέπατε όλα τέλεια; Όχι, δεν θα τα έβλεπα όλα τέλεια, επειδή δεν είναι όλα τέλεια, επειδή πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν. Θα έβλεπα, όμως, μια κυβέρνηση που έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, για λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές και με περισσότερη στήριξη», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου.

Σχετικά με την αδειοδότηση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων, η κα Σδούκου ανέφερε: «Η Ελλάδα περνά σε μια εποχή εξωστρέφειας. Δίνουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάζουν στη χώρα τους χωρίς να ξοδεύουν τεράστια ποσά στο εξωτερικό. Ο ανταγωνισμός θα ενισχύσει και τα δημόσια πανεπιστήμια».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το ΣτΕ έχει αποφασίσει υπέρ της λειτουργίας τους και επισήμανε πως η μη αδειοδότηση όλων των υποψηφίων δείχνει την αυστηρότητα της διαδικασίας και τη διασφάλιση της ποιότητας. «Δημιουργούμε διαδικασίες με ξεκάθαρους κανόνες, με αυστηρή εφαρμογή. Κάνουμε αλλαγές που ζητούσε η κοινωνία», τόνισε η κα Σδούκου.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν προβλήματα, συμπεριφορές που ελέγχει η αρμόδια για αυτό Δικαιοσύνη, και τόνισε: «Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Με τις πρωτοβουλίες μας, οι αγροτικές επιδοτήσεις θα δίνονται πλέον με σύγχρονο και διαφανή τρόπο».

Αναφερόμενη στα Τέμπη η κα Σδούκου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για το πόρισμά της. «Με ψευδή αφηγήματα δηλητηρίασαν τον δημόσιο διάλογο. Το πόρισμα δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Ήρθε η ώρα να ζητήσουν συγγνώμη για τις θεωρίες που διακινούσαν».

Μιλώντας για «τη φημολογούμενη επιστροφή Τσίπρα», η κα Σδούκα ανέφερε πως «όταν είμαστε καθένας στη θέση του και δουλεύει, στην Κυβέρνηση και στο κόμμα της ΝΔ μας απασχολεί πάρα πολύ το κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Κανείς από εμάς όταν τελειώνει η μέρα δεν σκέφτεται αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας».

Σημείωσε πως περισσότερο από όλους φαίνεται να ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας «απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εποχή του έχει παρέλθει. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα και υπευθυνότητα».

Η κ. Σδούκου σχολιάζοντας τις τελευταίες μετρήσεις, επισήμανε ότι «η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας για το συνολικό της έργο». «Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μηνύματα που είναι χρήσιμα σε όλα τα κόμματα. Όμως, το βασικό είναι τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σοβαρό κόμμα που έχει το θάρρος να αναγνωρίζει δυσκολίες, αλλά και τη δύναμη να δίνει λύσεις. Το σχέδιό μας για λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές και περισσότερη στήριξη συνεχίζεται».

Και καταλήγοντας, είπε: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο: ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, στήριξη της κοινωνίας. Χτίζουμε τη σύγχρονη Ελλάδα με σταθερότητα, όραμα και αποφασιστικότητα. Καλούμε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τον μηδενισμό και να συμμετέχει με δημιουργικές προτάσεις στον δημόσιο διάλογο. Οι πολίτες θέλουν λύσεις και όχι τοξικότητα».