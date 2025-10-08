Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση έδωσε οικονομικές ανάσες στις οικογένειες

«Τα μέτρα για το δημογραφικό υπάρχουν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», επεσήμανε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Olympia Forum VI, που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Η κ. Σδούκου αρχικά αναφέρθηκε στη σημασία των βρεφονηπιακών σταθμών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σκέφτεται ένα νέο ζευγάρι ή μια οικογένεια που μπορεί να έχει ένα παιδί και θέλει να κάνει δεύτερο; Είναι πώς θα κατανείμει, πώς θα συνδυάσει την εργασία μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται μετά την εργασία για τα παιδιά. Επομένως, θα στόχευα στο καθολικό δικαίωμα για πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στα παιδιά. Να μπορούσα, δηλαδή, να μπορούσε κανείς, ένας γονιός, ένα ζευγάρι, να κάνει αίτηση ψηφιακά και σε 90 μέρες να μπορεί το παιδί του να πάει σε αυτούς, αλλά και των ολοήμερων σχολείων, που στηρίζουν την πλήρη απασχόληση, ειδικά της μητέρας».

Παράλληλα, για το δημογραφικό ζήτημα, η κυρία Σδούκου αφού επανέλαβε ότι «υπάρχουν τα μέτρα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», πρόσθεσε ότι «η χώρα προέρχεται από μια δεκαετή κρίση όπου έχασε το 1/4 του ΑΕΠ», ενώ υπογράμμισε ότι «τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, βοηθούν ώστε να αυξηθούν τα έσοδα της οικογένειας».

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφερόμενη στα μέτρα για το δημογραφικό τόνισε ότι «η κυβέρνηση ίδρυσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ έδωσε οικονομικές ανάσες στις οικογένειες με τα επίδομα γέννας, τα προγράμματα στέγης, τις νταντάδες της γειτονιάς και γενικότερα ασκεί πολιτικές που βοηθούν τις οικογένειες».

Όσον αφορά στο θέμα των διαφορών ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια, η κυρία Σδούκου σημείωσε: «Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και περιφέρειας είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις για την τοπική ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται είναι ο πολίτης στην περιφέρεια να έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες στη στέγαση, την υγεία, την παιδεία και κίνητρα για θέσεις εργασίας. Επίσης, έχουμε εκπονήσει δεκατρία περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης» συμπλήρωσε, ενώ καταλήγοντας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας "ξεκόλλησε" το έργο του δρόμου Πατρών - Πύργου».