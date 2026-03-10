Αλ. Σδούκου: Η Ελλάδα κινείται με σχέδιο και ρεαλισμό σε μια αβέβαιη διεθνή συγκυρία

Η Ελλάδα κινείται με σχέδιο και ρεαλισμό σε μια αβέβαιη διεθνή συγκυρία τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αναδεικνύονται για την Ευρώπη, αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και τις μετρήσεις κοινής γνώμης.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν την αντίδραση της κοινωνίας στις εξελίξεις, αλλά και την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση το τι είναι εθνικά σωστό να γίνει και όχι με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις».

Όπως εξήγησε, μια περίοδος κρίσης αποκαλύπτει τη δυνατότητα ή την αδυναμία να ανταποκριθεί κάποιος στις προκλήσεις που θέτει η εποχή. «Ένας πόλεμος δεν είναι αυτονόητο ότι σε ανεβάζει δημοσκοπικά. Μπορεί και να σε κατεβάσει. Ο κόσμος σε κρίνει από το αν έχεις σχέδιο και αν μπορείς να ανταποκριθείς σε μια δύσκολη συγκυρία», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε ότι ο τρόπος και κυρίως η ύπαρξη της δυνατότητας να αντιδράσει η χώρα με τα συγκεκριμένα αντανακλαστικά δεν ήταν προϊόν τύχης. «Αυτό που χρειάζεται σε κάθε περίσταση είναι σταθερότητα και καλή προετοιμασία σε κρίσιμους τομείς. Στην οικονομία, στη διπλωματία, στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Μόνο έτσι η χώρα θα είναι έτοιμη για κάθε πρόκληση, για κάθε αντιξοότητα», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Διεθνές Δίκαιο και εθνικά συμφέροντα οι πολιτικοί μας άξονες»

Αναφερόμενη στην κατάσταση της Μέσης Ανατολής η κυρία Σδούκου υπογράμμισε ότι κανείς δεν επιθυμεί την κλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας τις σοβαρές συνέπειες που ήδη διαφαίνονται στην παγκόσμια οικονομία. «Κανένας δεν επιθυμεί να βλέπει πολέμους. Οι πόλεμοι φέρνουν μόνο δεινά και ήδη βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι ιδιαίτερα έντονες», ανέφερε.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διπλωματία ως βασικό μέσο επίλυσης των διαφορών, όμως η χώρα οφείλει να αντιμετωπίζει τη διεθνή πραγματικότητα με ρεαλισμό. «Για όποιες διαφωνίες υπάρχουν πρέπει να εξαντλούνται τα διπλωματικά μέσα και να επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτό είναι αυτονόητο, την ίδια ώρα όμως πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και να κινούμαστε με γνώμονα τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.

Η κυρία Σδούκου υποστήριξε ότι «κάθε πρωθυπουργός και κάθε αρχηγός τοποθετείται με βάση το τι θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δικής του χώρας» και σημείωσε: «Εμείς δεν έχουμε τη Γαλλία ή την Πορτογαλία για γείτονες, μακάρι να τους είχαμε. Η Ελλάδα έχει απέναντί της μια Τουρκία που διαχρονικά εκφράζει αναθεωρητικές θέσεις.

Είναι διαφορετικό να βρίσκεσαι σε μια περιοχή όπως η δική μας. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση επιμένει διαρκώς, σε κάθε διεθνές φόρουμ και σε κάθε ευρωπαϊκό συμβούλιο, στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των κανόνων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζει ότι έχει να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα».

Καμία πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες

Τόνισε επίσης ότι η θέση της κυβέρνησης για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας σε επιθετικές ενέργειες είναι απολύτως σαφής: «Το έχει καταστήσει σαφές η κυβέρνηση πολλές φορές. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Ελλάδας να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ασταθή διεθνή συγκυρία. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη συγκυρία με έναν βασικό γνώμονα: πώς η Ελλάδα θα παραμείνει πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και πώς θα ενισχύσουμε τον γεωπολιτικό μας ρόλο», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη λειτουργία της βάσης της Σούδας σημείωσε ότι «χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς που προβλέπονται μέσα από τις συνεργασίες και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα».

Η Ελλάδα ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη - χρειάζεται «περισσότερη Ευρώπη»

Η εκπρόσωπος της ΝΔ αναφερόμενη στη στάση της Ευρώπης υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης συνέβαλαν στην κινητοποίηση ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή. «Η Ελλάδα, δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά και ενισχύοντας την παρουσία της στην περιοχή, άνοιξε τον δρόμο για να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Επισήμανε ότι οι σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη για «περισσότερη Ευρώπη» στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Όπως ανέφερε, «η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο δημοκρατικό εγχείρημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε από πολέμους, σήμερα οι ηγέτες 27 χωρών κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι και αναζητούν κοινές λύσεις για να αντιμετωπίσουν κρίσεις, όπως η πανδημία ή ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νέες διεθνείς προκλήσεις φέρνουν στην επιφάνεια και τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πραγματικά προετοιμασμένη να διαθέτει μια πλήρως ενοποιημένη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Ακριβώς γι' αυτό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει θέσει επανειλημμένα στα ευρωπαϊκά συμβούλια και στις επαφές του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και της αποτρεπτικής ισχύος της Ευρώπης», τόνισε.