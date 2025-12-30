Αλ. Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: Η διαμαρτυρία έχει νόημα όταν οδηγεί σε λύσεις

Κάθε κινητοποίηση οφείλει να έχει σαφή στόχο τη λύση των προβλημάτων και όχι τη διαρκή επιβάρυνση της κοινωνίας τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι, αναφερόμενη στις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η διαμαρτυρία δεν γίνεται για να διαμαρτύρεσαι ούτε για να ταλαιπωρείται όλη η κοινωνία» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι κάποια στιγμή τίθεται το ερώτημα «μέχρι πού φτάνει το δίκαιο των αιτημάτων και από ποιο σημείο αρχίζει το δίκαιο της υπόλοιπης κοινωνίας που θέλει να ζήσει κανονικά»

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται - Ικανοποιείται πλήρως αυτό το βασικό αίτημα

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι ο λόγος που έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους ήταν η καθυστέρηση στις πληρωμές, η οποία συνδεόταν με τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και την έγκριση σχεδίου δράσης από τις Βρυξέλλες

«Υπήρξε καθυστέρηση γιατί έπρεπε να προηγηθεί η έγκριση ώστε να μη χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι» σημείωσε προσθέτοντας ότι «από τη στιγμή που εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης η κυβέρνηση έκανε ακριβώς όσα είχε δεσμευτεί».

Όπως τόνισε απομένουν μόνο τα τελευταία 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ξεκινούν να καταβάλλονται άμεσα «με αυτά κλείνει ένας κύκλος πληρωμών συνολικού ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, περισσότερων από πέρυσι»

Ειλικρίνεια στον διάλογο και σαφή όρια στα αιτήματα

Αναφερόμενη στα αιτήματα των αγροτών επισήμανε ότι η κυβέρνηση μιλά με ειλικρίνεια «λέμε καθαρά τι μπορούμε να ικανοποιήσουμε και τι δεν μπορούμε» και σημείωσε ότι «μπορούμε να δώσουμε λύσεις στη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν και όρια «δεν μπορώ να σας πω ότι μπορώ να διπλασιάσω τις αγροτικές συντάξεις γιατί αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια», ενώ επανέλαβε την ανάγκη αλλαγών «δεν μπορούμε να μείνουμε στο ίδιο σύστημα πληρωμών πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Η Πολιτεία εξαντλεί την πιθανότητα για διάλογο πριν από οτιδήποτε άλλο- Αυτονόητοι οι έλεγχοι

Ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία δεν επιδιώκει τη σύγκρουση ούτε τη λογική των κυρώσεων «η Πολιτεία δεν θέλει να "ρίχνει" πρόστιμα όπως δεν θέλει να γράφει κάποιον επειδή μιλάει στο κινητό όταν οδηγεί» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι «πρώτα εξαντλείς τον διάλογο και προσπαθείς να πείσεις» σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάτσει με σταυρωμένα χέρια και να παρακολουθεί επ’ αόριστον να υπάρχει μία αναστάτωση στην κοινωνία. Επομένως, και plan B υπάρχει και plan C υπάρχει». Διευκρίνισε δε ότι πιστεύει απόλυτα πως μπορούν όλοι να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι δεν υπάρχει στοχοποίηση αγροτοσυνδικαλιστών «δεν μπαίνουμε σε λογικές προσωποποίησης ή αντιπαράθεσης με ανθρώπους» και προσέθεσε ότι «εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια αυτονόητα για μένα ερωτήματα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα οι διαμαρτυρίες, τα δίκαια αιτήματα να γίνονται με έναν δίκαιο τρόπο και όχι με έναν μη νόμιμο τρόπο; Δεύτερο, θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια στη χώρα μας και να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να πηγαίνουν τα χρήματα στους ανθρώπους που πραγματικά τα δικαιούνται; Θέλουμε επίσης την κάθαρση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει πόρους που δεν τους δικαιούνταν να βρεθούν; Δεν πρέπει αυτούς η πολιτεία να τους εντοπίσει να υποστούν τις κυρώσεις και τα χρήματα αυτά να ανακατευθυνθούν προς τους ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη;». Υπογράμμισε μάλιστα πως είναι βαθιά πίστη της, πως «όλοι θέλουμε αυτά τα αυτονόητα που λέμε».

Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα αλλά και η υπόλοιπη κοινωνία δοκιμάζεται και ζητά κανονικότητα

Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τους αγρότες ως αντίπαλο «δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα είμαστε στο πλευρό των αγροτών και θέλουμε να δώσουμε λύσεις» ανέφερε τονίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον «θέλουμε να υπάρχει γεωργία στη χώρα μας σε πέντε σε δέκα και σε είκοσι χρόνια» και σημείωσε ότι η αναστάτωση και η αβεβαιότητα πλήττουν την κοινωνία και την οικονομία, αναφέρθηκε δε αναλυτικά στις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη κατάσταση όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση τους μικρούς επαγγελματίες και τους χειμερινούς προορισμούς.

«Και αυτοί εύλογα ρωτούν αν η δική τους δουλειά έχει την ίδια αξία» ανέφερε σημειώνοντας ότι η κοινωνία συνολικά ζητά αποκλιμάκωση και επιστροφή στην κανονικότητα.

Να περάσουμε τον κάβο και να αφήσουμε πίσω τη φουρτούνα

Κλείνοντας η κ. Σδούκου χρησιμοποίησε μεταφορικά τη μεγάλη εικόνα της συγκυρίας «τώρα αυτή τη στιγμή περνάμε τον κάβο και όταν περνάς τον κάβο πράγματι η φουρτούνα είναι μεγάλη και υπάρχει αναστάτωση, αλλά θεωρώ ότι όταν τον διανύσεις αλλάζουν οι καταστάσεις.

Και η κυβέρνηση έχει πει ότι περνάω σε μια νέα εποχή όπου οι πληρωμές θα γίνονται πια με ένα διαφορετικό μοντέλο και από το 2026 θέλω να βοηθήσω τον αγροτικό κόσμο να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός».