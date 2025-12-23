Αλ. Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: Είναι λανθασμένη επιλογή, επιστρέφουμε 30 χρόνια πίσω

Τη δυσαρέσκειά της για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, για 24η ημέρα, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας ότι «δεν είναι ωραία η εικόνα από τους κλειστούς δρόμους» την ώρα που η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα ξεκινάει.

«Είναι λάθος επιλογή για τους αγρότες» σημείωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους μας κάνουν «να επιστρέφουμε σε μια Ελλάδα, 30 χρόνια πίσω, που θυμίζει όταν ταξιδεύαμε από τις παλιές Εθνικές Οδούς και τους παρακαμπτήριους».

Παράλληλα, η κ. Σδούκου εστίασε στο να μην υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια των εκδρομέων που ίσως χρειαστεί να ακολουθήσουν και εναλλακτικές διαδρομές ή να πορευτούν δίπλα σε παρατεταγμένα τρακτέρ.

«Το να είναι οι λωρίδες (σ.σ. κυκλοφορίας) ελάχιστες και εκεί να δημιουργείται μια συμφόρηση δεν είναι ωραίο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το τι μπορεί να γίνει προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή και προσέλθουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα στο τραπέζι του διαλόγου η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ δήλωσε: «Την άλλη εβδομάδα ολοκληρώνονται οι πληρωμές. Μέχρι τις 29-30 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί τα υπόλοιπα 600 εκατ. ευρώ, σύνολο 3,7 δισ. θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

«Αδιάλλακτη η στάση των αγροτών»

Μάλιστα, χαρακτήρισε ως αδιάλλακτη τη στάση των αγροτών το να μην προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου την ώρα, που όπως υποστήριξε η πλειονότητα των αιτημάτων τους -20 στα 27- ικανοποιείται από την κυβέρνηση. «Θα συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή και εκεί θα συζητήσουμε», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις δήλωσε ότι «πλέον θα δίδονται με έναν δίκαιο και διαφανή τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά τα χρήματα να πηγαίνουν στους έντιμους αγρότες».

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση τόνισε: «Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου με “ξενίζει” η στάση της άλλης πλευράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δώσουμε μια οριστική λύση λοιπόν στα προβλήματα των αγροτών από το να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Υπάρχει περιθώριο, ακόμη, διαλόγου και την επόμενη εβδομάδα».