Αλ. Σδούκου για αγρότες: Στον διάλογο ήρθαν κανονικοί άνθρωποι από όλα τα μπλόκα που θέλουν λύσεις

«Η κυβέρνηση τιμά και σέβεται τη δουλειά όλων των αγροτών, τόσο όσων προσήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και όσων επέλεξαν να μην συμμετάσχουν», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε σημερινές της δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9,89, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον διάλογο και στους αποκλεισμούς δρόμων, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις και τη στάση της ΝΔ απέναντι στα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι μόνο συνομιλώντας μπορούμε να βρούμε λύσεις και σημείωσε πως από την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση προέκυψε ξεκάθαρα ότι «υπάρχουν αγρότες που θέλουν να συμβάλουν στη λύση των προβλημάτων και άλλοι που, με προσχήματα, επέλεξαν να είναι απόντες».

Η κ. Σδούκου επισήμανε πως αυτοί που ήρθαν είναι κανονικοί άνθρωποι από όλα τα μπλόκα, από όλη την Ελλάδα, που προκρίνουν τον διάλογο ως τρόπο λύσης των προβλημάτων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ευελιξία στη σύνθεση των αντιπροσωπειών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συζήτηση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί προσχηματικού διαλόγου.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί αποκλεισμών εκπροσώπων, ξεκαθάρισε ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη η συμμετοχή προσώπων που ελέγχονται για σοβαρές παρατυπίες ή που έχουν εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες. Όπως τόνισε, «είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος προϋποθέτει θεσμική σοβαρότητα και σεβασμό στους κανόνες.

«Κομματικές επιρροές και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία»

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η εικόνα που διαμορφώθηκε το τελευταίο ενάμιση μήνα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ως προς τις προθέσεις ορισμένων που πρωταγωνιστούν στις κινητοποιήσεις. Όπως ανέφερε, «η επίμονη αδιαλλαξία και η επαναλαμβανόμενη άρνηση κάποιων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει τελικά το αγροτικό συμφέρον και η επίλυση των προβλημάτων, αλλά η δημιουργία ταλαιπωρίας και η συνειδητή επιλογή του "όχι, δεν θέλω να συζητήσω"».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός απηύθυναν αλλεπάλληλες προσκλήσεις για διάλογο, πριν από τις γιορτές, κατά τη διάρκειά τους και αμέσως μετά.

«Ελάτε για διάλογο, ελάτε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο γραφείο του πρωθυπουργού», ήταν το μήνυμα, όπως σημείωσε, με την απάντηση να είναι επανειλημμένα «δεν ερχόμαστε». Ακόμη και όταν, σε μεταγενέστερο στάδιο, δηλώθηκε πρόθεση συμμετοχής, αυτή τελικά αναιρέθηκε, «γιατί θα έρθουν κι άλλοι, γιατί δεν μας αρέσει η σύνθεση», όπως ανέφερε.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος με καλή πίστη που να μπορεί να πει ότι φταίει η κυβέρνηση», όταν επί εβδομάδες καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια συνεννόησης, η οποία απορρίπτεται χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα. Όπως είπε, η στάση αυτή «δείχνει ότι για κάποιους η κομματική ταυτότητα και τα παιχνίδια εντυπώσεων υπερισχύουν του αγροτικού συμφέροντος», επισημαίνοντας ότι τέτοιες διαπιστώσεις «δεν τις λέει μόνο η κυβέρνηση, αλλά έχουν ειπωθεί και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις μεταξύ τους».

Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι η κοινωνία παρακολουθεί και κρίνει, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη απέναντι στους πολίτες, στους επαγγελματίες και στη συνολική λειτουργία της χώρας, δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε κομματικές σκοπιμότητες ή σε μια λογική μόνιμης έντασης χωρίς διάθεση λύσης.

«Εξαντλήθηκαν τα όρια ανοχής - Εφαρμογή του νόμου»

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι επί 45 ημέρες η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή, επιείκεια και διάθεση συνεννόησης, χωρίς καμία πρόθεση κλιμάκωσης. Τόνισε όμως ότι η παρατεταμένη άρνηση διαλόγου και οι συνεχιζόμενοι αποκλεισμοί δρόμων δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί επ' αόριστον. Όπως δήλωσε, «δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιτρέψει μια κομματική μειοψηφία να ταλαιπωρεί την κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι όπου παραβιάζεται ο νόμος, αυτός θα εφαρμοστεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία.

Σχετικά με το αν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω παραχωρήσεων, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη φτάσει «στο μέγιστο των δυνατοτήτων της» ως προς τη στήριξη του αγροτικού κόσμου. Όπως τόνισε, η διάθεση για διάλογο παραμένει, τόσο για άμεσα όσο και για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να συνοδεύεται από νέες υποσχέσεις που θα υπερέβαιναν τα οικονομικά όρια της χώρας ή θα αδικούσαν την υπόλοιπη κοινωνία».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πέρα από τα δημοσιονομικά όρια, «έχουμε φτάσει όλοι και στο όριο της κατανόησης». Όπως ανέφερε, το σκηνικό που εκτυλίχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και οδήγησε τελικά στο να μην προσέλθουν όλοι στον διάλογο «έχει κουράσει και την ίδια την κοινωνία». Τόνισε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν --άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα-- θα συνεχίσουν να συζητούνται θεσμικά.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει να αδικηθεί η υπόλοιπη κοινωνία «για να παίζουν κάποιοι τα όποια παιχνίδια». Όπως κατέληξε, ο διάλογος είναι επιλογή της κυβέρνησης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και με δρόμους ανοιχτούς και προϋποθέτει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στα όρια της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά.

Πολιτικές εξελίξεις, νέα κόμματα και η σταθερή πορεία της Νέας Δημοκρατίας

Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις, στις δημοσκοπήσεις και στη δημιουργία κόμματος από την κ. Καρυστιανού, η κ. Σδούκου τόνισε ότι στην πολιτική «όλοι κρίνονται για όσα λένε και για όσα κάνουν», επισημαίνοντας ότι «η ουσιαστική αξιολόγηση δεν γίνεται με βάση τα συνθήματα ή τη συγκυρία, αλλά με κριτήρια επάρκειας, σοβαρότητας και προγραμματικού βάθους». Όπως σημείωσε, όταν κάποιος δηλώνει πως δεν προτίθεται να δημιουργήσει ή να συμμετάσχει σε κόμμα και στη συνέχεια προχωρά σε σχετικές ανακοινώσεις, «προφανώς κρίνεται και για τη συνέπεια λόγων και πράξεων», αλλά και για τους συνεργάτες που επιλέγει να έχει δίπλα του.

Σύμφωνα με την ίδια, «έχει σημασία αν ένα πολιτικό σχήμα πλαισιώνεται από ανθρώπους με γνώση και επάρκεια ή αν κυριαρχούν πρόσωπα που κινούνται στον χώρο της συνωμοσιολογίας», καθώς και «η ικανότητά τους να δίνουν χειροπιαστές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας» και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε ότι η πολιτική κριτική πρέπει να παραμένει ουσιαστική και προγραμματική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία αναπαραγωγής προσωπικών επιθέσεων ή σχολίων που προέρχονται από άλλους χώρους.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ακόμη ότι αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σήμερα σε εμφανή στρατηγική αμηχανία, καθώς «επένδυσαν στην τοξικότητα και βλέπουν πλέον ότι αυτή η επιλογή δεν αποδίδει», με αποτέλεσμα να καταρρέουν οι πολιτικές τους αφηγήσεις.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σταθερά να κινείται σε δύο ξεκάθαρους άξονες: αφενός στην καθημερινή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των πολιτών και αφετέρου στη συγκρότηση της επόμενης ολοκληρωμένης προγραμματικής της πρότασης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι «η Ελλάδα που θέλουμε το 2030», με σχέδιο, σοβαρότητα και ευθύνη, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά για το μέλλον με καθαρές θέσεις και αφήνει, τελικά, την κρίση στους ίδιους τους πολίτες.