Αλ. Σδούκου: Έργα και ημέρες του κ. Τσίπρα - Η τοξικότητα της κ. Κωνσταντοπούλου υπερβαίνει κάθε όριο

Για το νομοσχέδιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την ένταση στη Βουλή, την αγροτική κινητοποίηση και τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤNews και στη Ναυτεμπορική TV.

Αγροτικό: «Όσα δεσμευτήκαμε τηρούνται»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα και ειπώθηκαν ξεκάθαρα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες».

Όπως τόνισε, «έχουν εξοικονομηθεί 160 εκατομμύρια ευρώ από τον νέο τρόπο κατανομής των κονδυλίων και αυτά θα κατευθυνθούν σε κατηγορίες που έχουν πραγματικά πληγεί, κυρίως στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους, αλλά και σε άλλες κατηγορίες όπως οι σιτοπαραγωγοί και οι βαμβακοπαραγωγοί». Υπογράμμισε δε ότι «όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση στις συναντήσεις τα δρομολογεί για να τεθούν σε ισχύ. Δεν υπάρχουν όμως άλλα δημοσιονομικά όρια στην παρούσα φάση, όπως διαμηνύθηκε και στις προηγούμενες συναντήσεις».

Επισήμανε πως «από τότε που έγινε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μέχρι σήμερα, στο Υπουργείο συνεχίζονται καθημερινά οι συναντήσεις και γίνονται σταδιακά επιμέρους τεχνικές συναντήσεις για τοπικού χαρακτήρα αιτήματα που υπάρχουν. Γιατί σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πρέπει να αντιμετωπίζονται».

Συμπλήρωσε ακόμα ότι «είναι δικαίωμα κάθε κοινωνικής ομάδας να διαμαρτύρεται, ιδίως όταν αυτό δεν γίνεται με τον τρόπο που είδαμε το προηγούμενο διάστημα».

Συλλογικές Συμβάσεις: Οι κοινωνικοί εταίροι θα αποφασίζουν

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίζεται, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «θα περίμενα την ώρα που συζητείται αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ακούσω τι καλό θα συμβεί μέσα από αυτό αλλά να ακουστεί και όποια κριτική της αντιπολίτευσης. Όμως για άλλη μια φορά από πλευρές της αντιπολίτευσης επικράτησαν οι κραυγές, οι ύβρεις και η τοξικότητα».

Όπως υπογράμμισε, «για πρώτη φορά έρχεται μια ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να καθορίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερα πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους, μέσα από συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι διαμορφώσει».

Απαντώντας σε ισχυρισμούς περί «13ωρου», η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να συζητούμε ένα πλαίσιο που ενισχύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αναπαράγουμε συνθήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο του νόμου. Αν δεν ήταν θετικό για τους εργαζόμενους, δεν θα υπήρχε αυτή η συμφωνία, δεν θα την υπέγραφαν πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

«Η τοξικότητα της κ. Κωνσταντοπούλου υπερβαίνει κάθε όριο και αφορά όλα τα κόμματα»

Η κ. Σδούκου περιέγραψε το κλίμα στη Βουλή ως προβληματικό για τη δημοκρατική λειτουργία τονίζοντας πως «είμαι νέα στην πολιτική και μου είναι αδιανόητο αυτό που παρακολουθώ. Περιμένω να ακούσω επιχειρήματα και αντ’ αυτού ακούμε ύβρεις και χαρακτηρισμούς».

Όπως είπε, «στην πολιτική υπάρχουν όρια και υπάρχουν και αντοχές. Δεν γίνεται κάθε μέρα να υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο. Δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς ένταση, προσβολές και φωνές και να παριστάνουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Μιλώντας ανθρώπινα, το ποτήρι ξεχειλίζει. Πόσες φορές μπορείς να αντέξεις να σε βρίζουν; Υπάρχει μια τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τυχαία, είναι επιλογή».

Υπογράμμισε μάλιστα πως η τοξικότητα αυτή της κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία γιατί έχει συγκρουστεί με όλους. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη όπως είναι η κυρία Γεροβασίλη αλλά και με βουλευτές από άλλα κόμματα».

Επισήμανε επίσης ότι «η πολιτική θέλει επιχειρήματα, σοβαρότητα και σχέδιο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται η Βουλή σε σκηνικό για τα social media. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα μοτίβο, υβρίζει, το ανεβάζει στο διαδίκτυο, και μετά λέει "η αγάπη θα κερδίσει". Υπάρχουν όρια στις ύβρεις και στην κοροϊδία».

Ερωτώμενη για το κοινό που αποδέχεται αυτές τις συμπεριφορές, σημείωσε, ότι «με τον κόσμο της οργής πρέπει να μιλήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που πολιτικοποιήθηκαν μέσα στην κρίση και βλέπουν τα πράγματα μέσα από την οργή. Με αυτούς πρέπει να μιλήσουμε με πολιτικές και με αποτελέσματα».

Ο κ. Τσίπρας -βολικά- ξέχασε κάποια ταξίδια στην «Ιθάκη» του

Αναφερόμενη στη συζήτηση που άνοιξε με αφορμή τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα η κ. Σδούκου σημείωσε πως «ο ελληνικός λαός, οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν και τα γεγονότα και την αλήθεια». Όπως υπογράμμισε, «μας θύμισε ο κ. Στουρνάρας πολλά από όσα συνέβησαν τότε».

Τόνισε μάλιστα ότι «μας είπε και για μια υπόθεση που δεν έχει φωτιστεί επαρκώς, όταν με την ιδιότητα της εποπτικής αρχής αρνήθηκε να δεχτεί την διοίκηση που επιθυμούσε ο κ. Τσίπρας για την Τράπεζα Αττικής και την επόμενη μέρα έγινε έφοδος στη δουλειά της συζύγου από το ΣΔΟΕ και την οικονομική αστυνομία».

Τόνισε στη συνέχεια ότι «έχουμε έναν κύριο Τσίπρα ο οποίος επιχειρεί ένα πολιτικό comeback, μας μιλάει για δικαιοσύνη, μας μιλάει για κάθαρση, μας μιλάει για ηθική. Μας μιλά για πολλά και καταγγέλλει περισσότερα ο κ. Τσίπρας, που τώρα λέει ότι ετοιμάζεται για νέα ταξίδια, αλλά δεν μας λέει για το παλιό ταξίδι. Δηλαδή για αυτά που αναφέρει ο κύριος Στουρνάρας για το ότι στοίχισε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στη χώρα».