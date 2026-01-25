Άκης Σκέρτσος: Τι πετύχαμε για την αναπηρική κοινότητα το 2025;

Η υλοποίηση 98 δράσεων και προγραμμάτων μέσα στο 2025, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030, σηματοδοτεί τη μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε μια συνεκτική, θεσμική πολιτική αναπηρίας με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής».

Όπως τονίζει, το 2025 αποτέλεσε χρονιά ποιοτικής αλλαγής, καθώς η χώρα διαθέτει πλέον έναν εθνικό μηχανισμό πολιτικών αναπηρίας που λογοδοτεί απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει την ευθύνη όχι μόνο του σχεδιασμού, αλλά και του συντονισμού και της συστηματικής παρακολούθησης των παρεμβάσεων. Έτσι, η Εθνική Στρατηγική παύει να είναι ευχολόγιο και λειτουργεί ως πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Κεντρικός άξονας αυτής της αλλαγής είναι η καθολική προσβασιμότητα. Προγράμματα όπως το «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», η αναβάθμιση εκατοντάδων δημόσιων κτηρίων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και παραλιών, η ενίσχυση των προσβάσιμων μεταφορών και η Κάρτα Αναπηρίας για δωρεάν μετακίνηση αποτυπώνουν τη μετατροπή της πολιτικής σε καθημερινό βίωμα και σε απτό δείκτη κοινωνικής ισότητας.

Παράλληλα, στην ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη, η ενίσχυση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, τα vouchers για ΚΔΑΠ ΑμεΑ και η δραστική μείωση των εκκρεμών πιστοποιήσεων δείχνουν στροφή από την παθητική στήριξη στην ενδυνάμωση, με έμφαση στην αυτονομία και τη συμμετοχή.

Στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία, κινητές μονάδες, κατ’ οίκον χορήγηση φαρμάκων, δομές ένταξης, παρεμβάσεις στα ΑΕΙ και πολιτικές απασχόλησης συγκροτούν, σύμφωνα με τον υπουργό, μια πιο συμπεριληπτική δημόσια πολιτική με οριζόντιο χαρακτήρα.

Ο Άκης Σκέρτσος διαβεβαιώνει ότι το 2026 θα είναι χρονιά κλιμάκωσης των πολιτικών αναπηρίας, με νέες παρεμβάσεις σε όλο το εύρος του κράτους, και καταλήγει: «Το 2025 έδειξε ότι κάτι αλλάζει. Το 2026 και το 2027 θα κρίνουν αν αυτή η πρόοδος μπορεί να γίνει κανονικότητα. Για μια Ελλάδα με όλους, για όλους».