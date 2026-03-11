Αήθης επίθεση της Ζ. Κωνσταντοπούλου στη Σ. Μητσοτάκη: Δεν είναι παιδί, είναι μια ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού

Προσωπική επίθεση εναντίον της Σοφίας Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στον επαναπατρισμό της κόρης του πρωθυπουργού και στον ισχυρισμό, ο οποίος έχει διαψευσθεί από την ίδια τη Σ. Μητσοτάκη, ότι γύρισε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και πτήση αξίας 50.000 ευρώ.

Δεν έχει όριο η χυδαιότητα. pic.twitter.com/yD1ShRUNKi — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) March 11, 2026

«Δεν είναι παιδί, είναι μια ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού… Κι άλλοι άνθρωποι εργάζονταν εκεί και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν και η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πως ανάμεσα στους επαναπατρισμένους είναι και η κόρη του πρωθυπουργού», είπε, μεταξύ άλλων, η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε: «Αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν δήθεν υπεύθυνος ηγέτης είναι ο πλέον ανεύθυνος, αυτός που πρώτος θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει από τη χώρα αν αισθανθεί κίνδυνο. Όπως βρισκόταν και σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε, αν δεν προέκυπτε το ζήτημα αυτό. Είναι αυτός που δεν αγαπάει τη χώρα…

Δεν είναι παιδί, είναι μια ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού… Κι άλλοι άνθρωποι εργάζονταν εκεί και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν και η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πως ανάμεσα στους επαναπατρισμένους είναι και η κόρη του πρωθυπουργού. Δεν το μάθαμε από τον πρωθυπουργό…

Δεν στερούμε σε κανέναν κανένα δικαίωμα κι εσείς δεν θα στερήσετε από την αντιπολίτευση το δικαίωμα να σας κρίνει…»

Τα όσα είπε προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Παπασταύρου που της είπε «είστε κατώτεροι των περιστάσεων».

Χαρακτηριστικός ήταν ο μεταξύ τους διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλουμε το μεγάλο σκάνδαλο με την πυρηνική ενέργεια. Αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν υπεύθυνος είναι ο πλέον ανεύθυνος, που θα πάρει πρώτος το ελικόπτερο, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε αν δεν προέκυπτε το ζήτημα Μακρόν.

Σταύρος Παπασταύρου: Είναι αυστηρή η κριτική σας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού.

Σταύρος Παπασταύρου: Μα εργαζόταν σε άλλη χώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και άλλοι άνθρωποι εργάζονταν και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν.

Σταύρος Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα την εγκαλείτε; Έλληνας πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Είστε κατώτερη των περιστάσεων!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός με προϋπηρεσία στη Λίστα Λαγκάρντ. Αποκεφαλιστήκατε από τον πρωθυπουργό.

Σταύρος Παπασταύρου: Μη μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καρατομηθήκατε.

Σταύρος Παπασταύρου: Όπως γίνεται στο Ιράν…

Συνεχίστηκε η κόντρα και με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Όταν ο εισηγητής της ΝΔ κατήγγειλε «χυδαία επίθεση» στην οικογένεια του πρωθυπουργού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέρασε στην αντεπίθεση επαναλαμβάνοντας τα περί «φασισταριών», στρέφοντας τα πυρά της και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ακούσαμε μια χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Είχαμε για μία ακόμη φορά ένα ρεσιτάλ παροξυσμού χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μια πολιτική αρχηγό σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου να έπρεπε να διαχειριστεί μια κρίση στη Μέση Ανατολή, μία πολιτική αρχηγός που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεται Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα σας, αλλά Πλεύση Ασυναρτησίας και Ασυδοσίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε, κύριε πρόεδρε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη. Πραγματικά έχετε ξεφύγει κ. Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη μπουκάροντας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Το γέλιο το οποίο παράγετε με όλη αυτή την απαράδεκτη στάση σας. Το μόνο που σας αξίζει είναι το γέλιο μας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στη Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα του Γεωργιάδη. Να τραμπουκίζετε γιατρούς.