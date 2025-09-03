Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα με αφορμή τους διαλόγους Καμμένου με τη μαφία στην Κρήτη: «Ο ορισμός του rebranding» (vids)

Με αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πολιτικό «που επέλεξε ως συγκυβερνήτη» τον Πάνο Καμμένο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όσα ακούγονται στους αποκαλυπτικούς διαλόγους του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τη μαφία της Κρήτης.

«Όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding, η καλύτερη διαφήμιση για το rebranding είναι όλα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Δεν αναφέρομαι στον κ. Καμμένο, δεν ήταν κυβερνήτης ήταν εταίρος, κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους», είπε ο κ. Μαρινάκης κληθείς να τοποθετηθεί στο ΟΡΕΝ επί όσων αποκαλύφθηκαν για τον Πάνο Καμμένο.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «για το γενικό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κανέναν, το μόνο μας άγχος και από αυτό θα κριθούμε είναι αν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και αν θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός και κανένας πρώην υπουργός».

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο στη ΔΕΘ 2025, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως «υπάρχουν πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό το Σάββατο». Σημείωσε δε σε αυτό το πλαίσιο πως οι εξαγγελίες δεν θα είναι απλώς ένα πακέτο μέτρων αλλά μια «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στη στήριξη των αδύναμων».

Σε αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αποκρούοντας το αίτημά του για επιστροφή του 13ου μισθού: «Η Κομισιόν μας υποχρεώνει να κοστολογούμε το κάθε μέτρο με βάση το μικτό κόστος. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αν δώσουμε τον 13ο μισθό που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα πάρει τίποτα ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο ιδιωτικός υπάλληλος. Εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρείο πως είναι άλλοι οι δημοσιονομικοί κανόνες, ας μας διαψεύσει».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τον ισχυρισμό πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί, αναφέροντας πως οι παράνομες επιδοτήσεις δίνονταν για δεκαετίες. «Είχε πει ο πρωθυπουργός ότι θα “πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες”. Πλέον εμείς παίρνουμε τα χρήματα από όσους έχουν κλέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την προαναγγελία Γεραπετρίτη για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως «οι συζητήσεις δεν συνεπάγονται ενδοτικότητα και υποχωρητικότητα. (…) Προτιμούμε να μιλούμε με τους δικούς μας όρους χωρίς να αλλάζουν τα δικά μας όρια».

Νωρίτερα έδωσε τρία παραδείγματα που κατά την άποψή του, δείχνουν την «διεθνή ισχυροποίηση της Ελλάδας»:

«Μεταναστευτικό: Το 2016 η Ελλάδα είχε μέσα σε ένα χρόνο 875.000 ροές μεταναστών. Ακόμα και τους τελευταίους δύσκολους μήνες οι ροές δεν ξεπέρασαν τις 3.000. (…) Πρώτη μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πριν 2019 είναι ότι φυλάξαμε τα σύνορα μας».

Οι παραβιάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο και έχουν μειωθεί σε σημείο μηδενισμού. Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση

Η εξωτερική πολιτική πρέπει να κρίνεται στο πεδίο και από το αποτέλεσμα. Το casus belli δεν είναι σημερινή ρητορική. Ποιος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε ζήτημα άρσης του casus belli για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SAFE; Ποια άλλη κυβέρνηση προχώρησε σε ορισμό ΑΟΖ με την Αίγυπτο; Ποια άλλη κυβέρνηση κατοχύρωσε τα απώτατα θαλάσσια όρια μας; Όλα αυτά έγιναν σε 6 χρόνια με πολύ δύσκολο κλίμα και φοβερών κρίσεων».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας το περιστατικό στα ανοιχτά της Σαμοθράκης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων, σημείωσε πως από την ενημέρωση που έχει από το Λιμενικό Επεισόδιο, σημείωσε πως «δεν υπήρξε θερμό επεισόδιο».