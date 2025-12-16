Αιχμές Κυρ. Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα: «Οι πολιτικοί του καναπέ» και «η Ιθάκη του εξώστη»

Ένα αιχμηρό σχόλιο, με αποδέκτες τους πρώην προέδρους της ΝΔ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα - χωρίς να τους κατονομάσει - διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί» και στη συνέχεια έκανε λόγο για «φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της».

Ακολούθως, χαρακτήρισε τις σχετικές παρεμβάσεις «τραγικές και κάποτε κωμικές, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικές», καθώς στερούνται, όπως είπε, «ουσιαστικής κριτικής και θετικών αντιπροτάσεων». Όπως τόνισε, σε τέτοιες συνθήκες «η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου», παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό ως «ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής – κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού». Τον χαρακτήρισε, τέλος, «γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».