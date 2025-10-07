Ο Ανάλγητος

Το πολιτικό θέμα της ημέρας ήταν χτες η κίνηση Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να φτιάξει κόμμα για να σώσει τη χώρα, πολιτιστικό σύλλογο για να περισώσει τις «αρχές της αριστεράς» ή φυσιολατρικό σύλλογο για να διοργανώνει εκδρομές με τους συντρόφους του και να θυμούνται μεταξύ ρακής και γουρουνοπούλας τις παλιές τους δόξες. Εκείνο που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι το πώς κάποια δευτεροκλασάτα στελέχη της άλλοτε κραταιάς κυβέρνησής του δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπό του. Όλα και όλα! Αν δεν ήταν ο Αλέξης θα συνέχιζαν να αγορεύουν στα καφενεία. Την Βουλή θα την έβλεπαν μόνο απ’ έξω...

Το θέμα με το καλώδιο είναι πολύ απλό. Η Ελλάδα θέλει να γίνει, η Ευρώπη θέλει να γίνει, η Τουρκία δεν θέλει. Όσο ήταν ο Μπάιντεν στις ΗΠΑ το σχέδιο είχε το πράσινο φως και των Αμερικανών. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι και τόσο ένθερμη σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο, γεγονός που επιτρέπει στους Τούρκους να προσθέσουν άλλο ένα «πρόβλημα» στα κιτάπια τους για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και κάπου εδώ μπαίνει και το θέμα των Κυπρίων επιχειρηματιών. Οι οποίοι επιχειρηματίες θα χάσουν αρκετά χρήματα αν σταματήσουν οι Κύπριοι πολίτες να πληρώνουν ακριβά το ρεύμα. Και θα ρωτήσετε - και εύλογα - ποια στάση κρατά η Κυπριακή κυβέρνηση. Ποιος κυβερνά εκείνον τον τόπο! Μάλλον δεν πρέπει να γνωρίζετε αρκετά για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Κύπρο. Η ουσία είναι ότι αν οι Αμερικανοί γίνουν και πάλι θετικοί για το έργο, αυτό θα προχωρήσει. Αν όχι, θα πάει στις καλένδες.

Οι οποίοι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για ένα και μόνο πράγμα. Αυτήν την περίοδο. Τα λιμάνια και την αναχαίτιση των Κινέζων. Το έχουν δείξει με κάθε δυνατό τρόπο. Το μήνυμα το έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση πολλαπλώς. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο (για άλλη μια φορά) το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε για το θέμα (από άλλη ασφαλώς οπτική) και η Ευρωπαία εισαγγελέας στο ταξίδι της στην Αθήνα. Το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στην ελληνική πλευρά και η ελληνική κυβέρνηση καλείται να δώσει «εξετάσεις». Εκεί βρισκόμαστε...

Στην κυβέρνηση εκτιμούν πως η παραίτηση Τσίπρα πλήττει κυρίως τα κόμματα της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αντίθετα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανησυχεί αλλά βλέπει στο πρόσωπο του Αλέξη μια γνώριμη κόντρα, που μέχρι στιγμής της έχει βγει σε καλό. Η κυβέρνηση έχει λόγο να ανησυχεί και αυτός δεν είναι ο Αλέξης. Εσωκομματικό είναι το πρόβλημα και μάλιστα ... βαριάς μορφής.

Ο Ανάλγητος