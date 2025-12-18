Αγροτικά μπλόκα: Στη διάσκεψη των Σερρών κρίνεται το μέλλον των κινητοποιήσεων - Στάση αναμονής από την κυβέρνηση 

Στο Λευκώνα Σερρών και στην κρίσιμη διάσκεψη που θα έχουν στις 14:00 της Πέμπτης οι αγρότες είναι στραμμένη η προσοχή της κυβέρνησης, καθώς οι παραγωγοί αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα κλιμακώσουν τις πιέσεις που ασκούν μέσω των δεκάδων μπλόκων που είναι στημένα σε δεκάδες σημεία της Ελλάδας ενόψει και της εβδομάδας των Χριστουγέννων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το εάν πρόκειται να υπάρξει «παράθυρο» για διάλογο μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης, στον απόηχο των όσων εξαγγέλθηκαν από την Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, στο «φόντο» της συζήτησης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ότι «θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα».

Πάντως, από το μπλόκο της Νίκαιας (εκ των μεγαλύτερων πανελλαδικά) το απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε «σήμα» για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες της περιοχής να υποστηρίζουν πως υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης με την κυβέρνηση, καθώς δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις σε κανένα από τα αιτήματα που απέστειλαν την προηγούμενη Κυριακή, συνεπώς η πρότασή τους θα είναι να παραμείνουν στα μπλόκα και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Με παρόμοια πρόθεση φαίνεται να προσέρχονται στις Σέρρες και οι αγρότες από το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Μένει να φανεί η στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση εφόσον οι αγρότες επιλέξουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως «όσο πλησιάζουμε στις γιορτές που οι μετακινήσεις θα είναι όλο και πιο μαζικές και προέχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά τη θέση της. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τους αγρότες να έρθουν για να γίνει μια εξειδίκευση των πολύ σοβαρών παρεμβάσεων βάσει των αιτημάτων τους».

Κλείσιμο δρόμων

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης στον Λευκώνα.

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00) προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα -φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00) αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.