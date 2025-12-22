Αγροτικά μπλόκα: Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά - Απαγορεύει τη διέλευση ΙΧ η Τροχαία

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά για πέντε ώρες, με την Τροχαία πάντως να απαγορεύει τη διέλευση ΙΧ για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, ενώ οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Από την άλλη, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι «επιβεβλημένη».

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος», σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Μάλγαρα: Ξεκινούν από αύριο οι διευκολύνσεις για τους εκδρομείς των εορτών

Σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη προχωρούν από σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12.30, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 22η ημέρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή 19/12, ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Όπως έγινε γνωστό από την Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών, ενώ οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να διέρχονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σε αποκλεισμό τριών ωρών θα προχωρήσουν σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 16.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η κατάσταση στα τελωνεία

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχωρούν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια - Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.

Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας- Παραμένουν στα μπλόκα

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.