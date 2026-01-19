Αγρότες: Το μέλλον των μπλόκων «περνάει» μέσα από τη σημερινή συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ των αγροτών να βρίσκονται σε βασικά οδικά σημεία της Ελλάδας για σχεδόν 1,5 μήνα, η προσοχή για το μέλλον των μπλόκων στρέφεται στη συνάντηση που θα έχουν στις 13:00 της Δευτέρας οι εκπρόσωποι των «σκληρών» παραγωγών της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες θα προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου με 25 άτομα και 6 παρατηρητές. Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Σημαντικα ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τα αιτήματα των αγροτών

Από την πλευρά τους, οι 31 εκπρόσωποι των μπλόκων θα θέσον τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι κόκκινες γραμμές των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.