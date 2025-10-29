Άγνωστος Στρατιώτης: Στο ίδιο έργο θεατές

Για ακόμα μια φορά η αριστερά είναι αυτή που διχάζει και κατά την προσφιλή της τακτική ρίχνει τις ευθύνες στην κυβέρνηση. Για μια ακόμη φορά συμβολοποιεί γεγονότα με αγώνες ανυπακοής απέναντι σε θεσμούς, αρχές και αξίες. Παλιά της τέχνη κόσκινο, ελλείψει σχεδίου για τη χώρα.

Μνημείο για εκδήλωση ανυπακοής για τον Χάρη Δούκα. Μνημείο για τους αγώνες απέναντι στην αναλγησία του κράτους για τον Λάκη Λαζόπουλο. Μνημείο για τους αγώνες για τη Δημοκρατία για βουλευτές της αριστεράς. Επιτέλους, όμως, η κεντροδεξιά αντέδρασε.

Ναι, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα κενοτάφιο για τους νεκρούς των αγώνων του Ελληνικού Έθνους. Ναι, οι πατρίδες δεν είναι τόποι. Ναι, τα έθνη δεν είναι πληθυσμοί. Αυτή είναι η «μάχη» που δίνεται σήμερα στο μνημείο.

Η αριστερά με τους κάθε λογής δικαιωματιστές θα συνεχίσουν, όπως άλλωστε κάνουν πάντα, να δίνουν τη μάχη της αμφισβήτησης.

Η κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει το νόμο παίρνοντας υπόψη όχι μόνο την ιδιαιτερότητα χαροκαμένων γονιών, αλλά και την ανάγκη να εφαρμοστεί ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν φωνές που αρχικά έπεσαν στην παγίδα της αριστεράς και εξέφρασαν δισταγμούς για τη χρονική συγκυρία της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Ακούω με σεβασμό αυτούς τους προβληματισμούς. Επιμένω, όμως.

Δεν παραγνωρίζω ότι πρωταρχική ανάγκη της κυβέρνησης είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Επιμένω, όμως, δεν πρέπει να επιτρέπουμε συνεχώς την αριστερά και τους συνοδοιπόρους της να αμφισβητούν θεσμούς, αρχές και αξίες.

Άλλωστε το ποσοστό αποδοχής της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όσων πολιτών αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί είναι χαρακτηριστικό. Να μην τους απογοητεύσουμε. Να προστατέψουμε το μνημείο.

* Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης