Το «αδιαχώρητο» στην κοπή πίτας της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Χθες, ΟΝΝΕΔ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Στο χώρο επικρατούσε το αδιαχώρητο, καθώς πλήθος νέων είχε γεμίσει ασφυκτικά το μαγαζί, επιβεβαιώνοντας τη μαζικότητα και τη δυναμική της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας.

Το «παρών» έδωσαν επίσης, ανώτατα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και γενικοί γραμματείς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή τους στην νεολαία της Παράταξης.

Με την ευχή που ακούστηκε από όλα τα χείλη για μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2027, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Για ακόμη μία φορά, αποδείχθηκε στην πράξη ότι η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποτελούν τις μαζικότερες πολιτικές νεολαίες της χώρας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει τη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας πως η ΟΝΝΕΔ βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των πολιτικών μαχών και ότι ενωμένη, και δυναμική είναι έτοιμη να συμβάλει καθοριστικά στις προκλήσεις και τις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται.