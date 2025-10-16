Αδ. Γεωργιάδης: Τα ράντζα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί - Γιατί αποτελεί εξαίρεση το «Αττικόν»

Στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται για τη βελτίωση της κατάστασης στο ΕΣΥ, αλλά και για θέματα επικαιρότητας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο «Αττικόν, γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000 οι μισοί εκ των οποίων κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό αλλά δεν θα το παραδώσω στους επομένους θα το λύσω στη θητεία μου», είπε ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος πριν αναφερθεί στο ΕΣΥ ρωτήθηκε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

«Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει», είπε ερωτηθείς σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί έχει βάση αληθείας», ανέφερε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Κ. Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός είναι ότι «η διαρκής αμφσιβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη κρίση».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Ξέρετε άλλη κυβέρνηση που στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης προηγείται με διψήφια διαφορά; Όσο για τα περί στόχου αυτοδυναμίας γι’ αυτό θα με ρωτήσετε στην προεκλογική περίοδο του 2027. Ανέφερε επίσης ότι «το χειρότερο σημείο κάθε κυβέρνησης είναι το μέσο της θητείας και θεωρητικά τώρα είμαστε στο ναδίρ. Αλλά με τα αποτελέσματα των κυβερνητικών πολιτικών πχ στο ΕΣΥ θα πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «τρομερή προβοκάτσια», το δημοσίευμα που, όπως είπε, έγινε αφού το Γραφείο Τύπου του κ. Τσιάρα το είχε διαψεύσει. «Τις πληρωμές πλέον τις κάνει η ΑΑΔΕ. Ο Τσιάρας δεν έχει πλέον αρμοδιότητα, προς τι λοιπόν η κριτική. Την ευθύνη έχει πλέον ο κ. Χατζηδάκης. Το θέμα είναι η ζημιά της πολιτικοποίησης, ιδίως ο Ανδρουλάκης στην προσπάθεια του να βλάψει τον Μητσοτάκη έβλαψε το νησί του. Άλλο το να θες να ρίξεις το Μητσοτάκη κι άλλο να μην μείνει τίποτα όρθιο. Τώρα μπαίνει η Κομισιόν και ψάχνει από το 2014 και θα δούμε αν είναι διαχρονικό σκάνδαλο και όχι της ΝΔ .

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα του η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι το πρόβλημα γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. «Αν πέσει στα χέρια της Ζωής ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ είναι καλοζωϊσμένος, όχι όπως εγώ»,ανέφερε.