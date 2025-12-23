Άδ. Γεωργιάδης: Στόχος είναι να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

«Ο στόχος που έχουμε θέσει στο υπουργείο Υγείας είναι έως τις 30 Ιουνίου του 2026 να έχουμε απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απορρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο από το συγκεκριμένο ταμείο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, μετά την ανακαίνισή του.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι απορροφήσεις των κονδυλίων ‘τρέχουν’ και ότι για το 2025 έφτασαν τα 614 εκ. ευρώ ενώ το 2024 ήταν 370 εκ. ευρώ.

«Έχουμε αλλάξει την εικόνα των νοσοκομείων της χώρας. Από τα 127 νοσοκομεία, έχουμε πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης και εκσυχρονισμού σε 80. Η σημερινή εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα αυτή που γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια» σημείωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό για την υγεία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το 2019 στον προϋπολογισμό υπήρχαν εγγεγραμμένες δαπάνες ύψους 4 δισ. ευρώ για την υγεία και σήμερα, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, το αντίστοιχο ποσό αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ. «Αυτό δείχνει το είδος της δουλειάς που κάνουμε στον συγκεκριμένο τομέα» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Αμύνταιο σημείωσε ότι ολοκληρώνεται η μελέτη που αφορά την εξέλιξή του σε Κέντρο Αποκατάστασης και Φροντίδας στη βόρεια Ελλάδα, επανέλαβε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της δομής παραμένει στο 100% όπως είχε τονίσει και σε προηγούμενη επίσκεψή του και υπογράμμισε ότι επιθυμία του είναι αυτό το υπέροχο συγκρότημα να αξιοποιηθεί πλήρως προσφέροντας υπηρεσίες στη Δυτική Μακεδονία.

Απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη δήλωσε ότι θα ήθελε να παρευρεθεί στο περιφερειακό συμβούλιο σε μια συζήτηση για τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή ειδικά σε ό,τι αφορά τον χάρτη της υγείας. Διευκρίνισε, ακόμη ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα γίνουν αυτόματα κι ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη καθώς χρειάζεται χρόνος προσαρμογής.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών για την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου ήταν 1,5 εκ. ευρώ και όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης η δομή είναι πλέον ένα από τα στολίδια της περιοχής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τέλος, αναφερόμενος στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης όπου σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πτέρυγας, τόνισε ότι έχουν δοθεί συνολικά περίπου 54 εκ. ευρώ, ποσό που δεν έχει διατεθεί, όπως είπε, ούτε στα μεγάλα νοσοκομεία τριτοβάθμιας φροντίδας που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρόντες στην τελετή των εγκαινίων ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Αθανάσιος Τάσκας, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Γιάννης Λιάσης, οι βουλευτές Φλώρινας της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου και Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης.

Σε μικρή απόσταση από το Κέντρο Υγείας βρίσκονταν συγκεντρωμένοι αγρότες με τα τρακτέρ τους.