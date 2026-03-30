Αδ. Γεωργιάδης στο Πρότυπο Κέντρο Άνοιας στο Καρέλλειο Ίδρυμα: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω

Την πρόθεση δημιουργίας ενός νέου πρότυπου Κέντρου Άνοιας στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του σήμερα στο Καρέλλειο Ίδρυμα, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ηταν το 2011 όταν η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου παρεχώρησε το κτίριο του Καρελλείου Ιδρύματος στο Υπουργείο Υγείας, για να φτιάξουμε ένα Πρότυπο Κέντρο Άνοιας.

Το εγκαινιάσαμε το 2013 στην προηγούμενη μου θητεία, το χρηματοδοτούμε έκτοτε από το Υπουργείο Υγείας και το λειτουργούμε σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον κ. Δήμτσα. Σήμερα επισκεφθήκαμε το Καρέλλιον Ίδρυμα με τον Μακαριώτατο, ο οποίος μάλιστα μας επισκέφθηκε ανήμερα των γενεθλίων του, μεγάλη Ευλογία.

Το Κέντρο είναι σε αρίστη κατάσταση και στο προσωπικό του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Μαζί με την Εκκλησία ετοιμάζουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο ανάλογο κέντρο στην Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, έργο που έχει αναλάβει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω».