Αδ. Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Σερρών: Στη Δράμα έχασαν την ευκαιρία να βρούμε λύσεις

Στο νοσοκομείο Σερρών, ακυρώνοντας την προγραμματισμένη του επίσκεψη στη Δράμα, όπου η ένταση και οι διαμαρτυρίες δεν επέτρεψαν τη συζήτηση για λύσεις, βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να κάνει σύγκριση με τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στις Σέρρες.

Στην ανάρτησή του στο Χ, δημοσίευσε βίντεο από τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι εργαζόμενοι συνοδευόμενη από ενδελεχή συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του νοσοκομείου.

«Δείτε την αντίθεση μεταξύ της πρωινής εικόνας στο Νοσοκομείο Δράμας, με τις εικόνες βίας και της στείρας διαμαρτυρίας, και της εικόνας πριν λίγο στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι εργαζόμενοι με περίμεναν με λουλούδια και κάναμε ενώπιον των καμερών ενδελεχή συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του νοσοκομείου. Ευχαριστώ τις Σέρρες για την θερμή τους υποδοχή», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για τη Δράμα, που έχασε την ευκαιρία να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης Παθολόγων.

«Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας καταγγέλλοντας ότι απειλείται η ασφάλειά του. Μάλιστα δημοσίευσε βίντεο με την κατάσταση έξω από το Νοσοκομείο αναφέροντας ότι «έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού».

Επομένως, όπως αναφέρει ο ίδιος, «ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου».

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου.

Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

«Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

Είχε προηγηθεί καταγγελία του υπουργού Υγείας όπου ανέφερε ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου» επιτρέποντας σχόλια «μέχρι και για να με πυροβολήσουν». Και πρόσθεσε ότι «δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πασόκ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου» γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης».

Μάλιστα ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι αντιδράσεις αυτές υπάρχουν παρότι «έχω κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά τους» και «κανένας Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί με αυτό ειδικά το Νοσοκομείο περισσότερο από μένα».

