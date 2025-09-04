Η εκκίνηση των δημοσκοπήσεων, η «game changer» ΔΕΘ και η γκρίζα ζώνη

Με την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να λογίζεται από όλους ως μια κρίσιμη καμπή για την διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, μετρήσεις, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, επιχειρούν να καταγράψουν την δημοσκοπική «βάση εκκίνησης» για τις πολιτικές δυνάμεις, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λίγα μόλις 24ωρα πριν τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, αλλά και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη το επόμενο σαββατοκύριακο.

Οι πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις, αποτυπώνουν ένα σκηνικό απόλυτης ρευστότητας, με τη διαφορά, σε σχέση με ανάλογες περιόδους του παρελθόντος, ότι αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο σε μια κυβέρνηση, που εισέρχεται στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας της, αλλά και στην αντιπολίτευση, ιδιαιτέρως δε, στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Βασικό δεδομένο όλων των ερευνών αναδεικνύεται η εξαιρετικά μεγάλη περιοχή της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης». Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είτε γιατί είναι απογοητευμένοι, είτε γιατί ο χρόνος των εκλογών απέχει, διατηρώντας μακριά τα διλήμματα της κάλπης, παραμένουν... αναποφάσιστοι και συγκροτούν πλέον το 20% -ίσως και περισσότερο- του εκλογικού σώματος.

Πρόκειται σε ένα μεγάλο μέρος τους, για νέες και νέους. Ένα άλλο, επίσης ισχυρό ποσοστό τους, είναι προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Παλαιότεροι ψηφοφόροι της, οι οποίοι έχουν μεν απομακρυνθεί, αλλά έως τώρα δεν έχουν βρει εναλλακτική διέξοδο σε άλλο κόμμα. Σε αυτό το κομμάτι της «γκρίζας ζώνης», που έως σήμερα είναι διατεθειμένο να «ακούσει», θα επιχειρήσει να απευθυνθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο τριήμερο.

Για την κυβέρνηση, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν να μπαίνει «φρένο» στις απώλειες, που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, όταν στην επικαιρότητα κυριαρχούσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επομένως, εκτιμάται ότι πλέον υπάρχει μία βάση, η οποία μπορεί να φτάσει στα ποσοστά των ευρωεκλογών ως εκτίμηση ψήφου, που υπό τις παρούσες συνθήκες, το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να «χτίσει».

Είναι προφανές ότι τα ποσοστά αυτά απέχουν κατά πολύ από τον κυβερνητικό στόχο των εκλογικών ποσοστών, που θα εξασφάλιζαν την αυτοδυναμία, δημιουργώντας για τη Νέα Δημοκρατία ένα περιβάλλον πιέσεων στο οποίο αναζητούνται οι τρόποι για να ξεπεραστεί.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το «πακέτο» της ΔΕΘ, που θα ρίχνει το βάρος σε συγκεκριμένες κατηγορίες -όπως η μεσαία τάξη, οι οικογένειες και οι νέοι, με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω φοροελαφρύνσεων, το δημογραφικό και το στεγαστικό- μπορεί να ενεργοποιήσει μέρος του εκλογικού σώματος, δίνοντας απαντήσεις στα εντεινόμενα προβλήματα και ταυτόχρονα προοπτική ότι υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.

Στην κυβερνητική ατζέντα επιστρέφουν, ταυτόχρονα, κεφάλαια όπως η νομιμότητα, η πάταξη του εγκλήματος πάσης φύσεως και το μεταναστευτικό, ενώ είναι σαφής η προσπάθεια ανάδειξης του κυβερνητικού έργου σε διάφορους και διαφορετικούς τομείς, χαρακτηριστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα για όσα έγιναν μόνο τον τελευταίο μήνα.

Εξαιρετικά πιεστικό, όμως, αποτυπώνεται στις εν εξελίξει μετρήσεις, το σκηνικό, που δημιουργείται για το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο, που δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε τώρα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν κατορθώνει να πιστωθεί τις όποιες κυβερνητικές απώλειες.

Η καθίζηση στα ποσοστά του παραμένει, την ώρα που το επόμενο διάστημα οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν, όχι μόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας -η οποία θα αρχίσει να θέτει μετ’ επιτάσεως το διακύβευμα της κάλπης και να συσπειρώνει το εκλογικό της ακροατήριο- αλλά και από τα «αριστερά» της Χαριλάου Τρικούπη.

Ένα βασικό στοιχείο, που καταγράφεται από τους αναλυτές είναι η αποσυσπείρωση του ΠΑΣΟΚ και προς μικρότερα κόμματα, ακόμη και αντισυστημικά, με την ταυτόχρονη αδυναμία του να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους, που έως τώρα δεν το έχουν στηρίξει, να διευρύνει δηλαδή το εκλογικό του ακροατήριο, με επακόλουθο να μην «κερδίζει» ούτε από τις απώλειες της κυβέρνησης, ούτε από του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας τον δείκτη της συσπείρωσή του ως το κρίσιμο μέγεθος για την αυξομείωση των ποσοστών του.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση του ΠΑΣΟΚ έγκειται στην αδυναμία του να διατυπώσει πειστικά είτε καταγγελτικό λόγο, είτε εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, επισημαίνουν οι ίδιοι αναλυτές, η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται αυτή την ώρα να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως θα προσέλκυε ψηφοφόρους από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ως πρώτη εικόνα και χωρίς αυτή την ώρα να υπάρχει κομματικός σχηματισμός, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να απευθύνεται «προσωπικά» σε ένα ποσοστό περί του 20%, με μετρήσεις να φέρνουν ένα υποτιθέμενο κόμμα υπό τον ίδιο λίγο πάνω από το 10%.

Τις δυνάμεις τους, την ίδια ώρα, φαίνεται να διατηρούν κόμματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συσπειρώνει την ψήφο διαμαρτυρίας και νεότερες ηλικίες και τον Κυριάκο Βελόπουλο να διατηρεί συμπαγείς τις δυνάμεις του.

Το εκλογικό σώμα μοιάζει αυτή την ώρα με «κινούμενη άμμο», επισημαίνουν αναλυτές, κάνοντας λόγο για ρευστότητα και διάχυτη επιφυλακτικότητα των ψηφοφόρων.

Για το λόγο αυτό, το στίγμα που θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου, θα είναι καθοριστικό για την επιρροή της κυβέρνησης στη στάση των πολιτών.

Εξίσου σημαντική, ωστόσο, για την πορεία του κόμματός του, θα είναι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επικρίνεται από κυβερνητικά στελέχη ως μη έχων εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και κοστολογημένο πρόγραμμα.

Οι δημοσκοπήσεις, που θα ανακοινωθούν σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να αποτυπώσουν τον πολιτικό αντίκτυπο της ΔΕΘ, εν αναμονή των νέων δεδομένων που μπορεί να προκύψουν στο πολιτικό σκηνικό.