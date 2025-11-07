Αδ. Γεωργιάδης: Σε ισχύ οι διαγνωστικοί και οι χρονικοί περιορισμοί που ζητούσε ο κλάδος των ιατροδιαγνωστικών εδώ και χρόνια

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και τα όσα αποφασίστηκαν για την κατανομή του claw back ανά Νομό, καθώς και αιτήματα του κλάδου των ιατροδιαγνωστικών που, όπως σημείωσε, ικανοποιούνται εδώ και χρόνια, αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «από χθες ισχύουν και εφαρμόζονται από την ΗΔΙΚΑ οι διαγνωστικοί και οι χρονικοί περιορισμοί τους οποίους όλος ο κλάδος των ιατροδιαγνωστικών ζητούσε εδώ και χρόνια».

«Έτσι ένα claw back που το παρέλαβα πριν από 2 χρόνια στο 45% και που σήμερα το έχουμε μειώσει στο 25% θα φθάσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κάτω από 15%. Η Πολιτική είναι εφαρμοσμένη Τέχνη και στο τέλος το μόνον που μετράει είναι να λύνεις το πρόβλημα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

«Χθες το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε το σχέδιο για την κατανομή του claw back ανά Νομό, όπως το είχαμε υποσχεθεί και θα εκδοθεί άμεσα η εφαρμοστικής Υπουργική μου απόφαση.

Επίσης από χθες ισχύουν και εφαρμόζονται από την ΗΔΙΚΑ οι διαγνωστικοί και οι χρονικοί περιορισμοί τους οποίους όλος ο κλάδος των ιατροδιαγνωστικών ζητούσε εδώ και χρόνια.

Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τα μέτρα για τα οποία λάβαμε νομοθετική εξουσιοδότηση στον πρόσφατο νόμο για τα διαγνωστικά, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του claw back τουλάχιστον άλλες -10 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτσι ένα claw back που το παρέλαβα πριν από 2 χρόνια στο 45% και που σήμερα το έχουμε μειώσει στο 25% θα φθάσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κάτω από 15%. Η Πολιτική είναι εφαρμοσμένη Τέχνη και στο τέλος το μόνον που μετράει είναι να λύνεις το πρόβλημα».