Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών: Ανεύθυνε, καραγκιόζη, είναι επικίνδυνο αυτό που λες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε έντονα στις πρόσφατες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει κάνει χρήση του ναρκωτικού ecstasy, κάνοντας λόγο για «καταπληκτική εμπειρία» και σχολιάζοντας τις παρενέργειες που υποστήριξε ότι αντιμετώπισε.



Συγκεκριμένα, τα λεγόμενα του υπουργού Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Βαρουφάκη επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μίμησης από νέους.

«Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Βαρουφάκης εξομολογήθηκε ότι έχει πάρει μια φορά ecstasy, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο αλλά και ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη:

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ… -ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !».