Αδ. Γεωργιάδης: Όταν ο Μ. Γλέζος έβαλε την φρικτή λαϊκίστρια Ζ. Κωνσταντοπούου στην θέση της

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πόσταρε ένα βίντεο από το 2017 στο Δίστομο με πρωταγωνιστές τον Μανώλη Γλέζο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πρόκειται για ένα περιστατικό, όπου η εξωκοινοβουλευτική τότε πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να εμποδίσει τον Γερμανό πρέσβη να καταθέσει στεφάνι. «Δεν έχετε το δικαίωμα» ακούγεται να του λέει, υπενθυμίζοντας τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους τη χειροκροτούν, κάποιοι φωνάζουν «υποκρισία», ο πρέσβης είναι σαστισμένος. Από τη γενική αμηχανία τούς βγάζει όλους ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος έσπευσε να δώσει ο ίδιος το στεφάνι στον Γερμανό πρέσβη. Η Κωνσταντοπούλου υποχωρεί, και λίγο αργότερα ο Γλέζος εξηγεί ότι «ποτέ τα παιδιά δεν ευθύνονται για τα εγκλήματα των γονέων τους».

«Ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος δίδαξε πολιτισμό και έβαλε τη φρικτή αυτή λαϊκίστρια στη θέση της», ασχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

«Για να θυμούνται οι παλαιότεροι αλλά και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, δείτε αυτό το βίντεο από την κατάθεση στεφάνου στο Δίστομο το 2017. Τότε η @ZoeKonstant έως λίγους μήνες πριν τότε ΠτΒ, αλλά πλέον εκτός Βουλής εκείνη τη στιγμή, κάνει άλλο ένα από τα γνωστά της show… περίπου όπως προσπάθησε να κάνει και σήμερα αλλά ο κόσμος ευτυχώς της γύρισε την πλάτη. Ο Γερμανός Πρέσβης, όπως γίνεται πάντα εδώ και δεκαετίες, πάει να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κ. Κωνσταντοπούλου τον εμποδίζει υποτίθεται για τις Γερμανικές αποζημιώσεις. Ο Πρέσβης τα χάνει προς στιγμήν, κάποιοι πάνε να την υποστηρίξουν, ο αντιγερμανισμός εκείνη την εποχή είναι στα ύψη, και τότε συμβαίνει το απίθανο, ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος παίρνει από το χέρι τον Πρέσβη, του δίνει το στεφάνι και τον χειροκροτεί πρώτος όταν το καταθέτει. Στον Γλέζο δεν μπορεί φυσικά η κυρία να πει τίποτε και σιωπά, ο κόσμος χειροκροτεί και συνέρχεται, ενώ ο Γλέζος εξηγεί ότι ποτέ μα ποτέ τα παιδιά δεν ευθύνονται για τα εγκλήματα των γονέων τους όσο φρικτά και αν είναι αυτά… Ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος δίδαξε πολιτισμό και έβαλε τη φρικτή αυτή λαϊκίστρια στη θέση της».