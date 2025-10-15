Αδ. Γεωργιάδης: Οι νέοι Οργανισμοί δεν υποκρύπτουν καμία διάθεση κατάργησης νοσοκομείων ή διευθύνσεων

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τα περί ενοποίησης στους νέους οργανισμούς και διευθύνσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στο X, δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για υποχρεωτική ενοποίηση, απλώς ενθαρρύνεται η συνένωση, όπου αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους του εργαζομένους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Επειδή με την εγκύκλιο μας για τους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων γράφουμε «εάν θέλετε να εννοποιήσετε στους νέους οργανισμούς διευθύνσεις κλπ στα συνδεόμενα Νοσοκομεία» έχει επικρατήσει η άποψη ότι σκοπεύουμε να ενοποιήσουμε υποχρεωτικά οργανισμούς και διευθύνσεις. Δεν ισχύει», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ενθαρρύνουμε την συνένωση όπου αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά όπως έχουμε εξηγήσει θα δεχθούμε τις προτάσεις των ιδίων των Νοσοκομείων όπως θα μας αποσταλούν μέσω των ΥΠΕ. Οι νέοι Οργανισμοί δεν υποκρύπτουν καμία διάθεση κατάργησης Νοσοκομείων ή διευθύνσεων».