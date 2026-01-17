Άδ. Γεωργιάδης: Ο Πολάκης αποκαλεί χαφιέ τον διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας, ξέχασε ότι ήταν συνεργάτης υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

Για στοχοποίηση του διοικητή του νοσοκομείου Χαλκίδας από τον Παύλο Πολάκη κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε ότι ο Στυλιανός Γερωνυμάκης τον οποίο αποκαλεί «χαφιέ και γενίτσαρο», «ήταν από το 2015 αποσπασμένος συνεργάτης του τότε Υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αριστείδη Μπαλτά».

«Σημειώστε άλλη μία υποκρισία στο πλούσιο βιογραφικό του Παύλου Πολάκη που χαρακτηρίζει και χωρίζει τους ανθρώπους ως "εχθρούς" ή "φίλους" ανάλογα με τις πολιτικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες!», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @pavpol2222 ξεκίνησε το Σαββατιάτικο πρωινό του στοχοποιώντας έναν ακόμα διοικητή νοσοκομείου, τον κύριο Στυλιανό Γερωνυμάκη διοικητή του ΓΝ Χαλκίδας, αποκαλώντας τον χαφιέ, γενίτσαρο κλπ.

Αυτό όμως που αποκρύπτει αν και το γνωρίζει πολύ καλά είναι ότι ο κύριος Γερωνυμάκης ήταν από το 2015 αποσπασμένος συνεργάτης του τότε Υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αριστείδη Μπαλτά και μάλιστα παρέμεινε συνεργάτης του και στη συνέχεια όταν ο κ. Μπαλτάς συμμετείχε ως βουλευτής στην εξεταστική επιτροπή για την Υγεία που είχε συστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017-2018 εναντίον μου και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και η οποία κατέληξε σε ένα μεγαλειώδες φιάσκο.

Σημειώστε άλλη μία υποκρισία στο πλούσιο βιογραφικό του Παύλου Πολάκη που χαρακτηρίζει και χωρίζει τους ανθρώπους ως «εχθρούς» ή «φίλους» ανάλογα με τις πολιτικές και επαγγελματικές τους ιδιότητες!»