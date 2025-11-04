Αδ. Γεωργιάδης: Με χαρακτηρίζουν τοξικό, αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τα άρθρα του νομοσχεδίου

Αποστομωτική απάντηση στις κατά καιρούς κατηγορίες περί «τοξικότητας» και «εξυπηρέτησης συμφερόντων» έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι στο τελευταίο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τα περισσότερα άρθρα.



Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στις ψήφους των κομμάτων επί του τελευταίου ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των διατάξεων εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική συναίνεση, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν στη Βουλή.

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για το ύφος και τη στάση του στην πολιτική σκηνή, ο υπουργός επισήμανε ότι συχνά χαρακτηρίζεται «τοξικός» ή «συγκρουσιακός» και κατηγορείται ότι «το ΕΣΥ καταρρέει» ή ότι «εξυπηρετεί συμφέροντα».

Όπως ωστόσο ανέφερε, τα στοιχεία της ψηφοφορίας αποδεικνύουν πως η πλειονότητα των άρθρων του νομοσχεδίου έτυχε στήριξης τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταρρίπτει τις κατηγορίες περί «τοξικότητας» και «εξυπηρέτησης συμφερόντων».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πολλοί με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά, συγκρουσιακό κλπ στο Υπουργείο Υγείας με λένε «Υπουργό Έμπορο της Υγείας», ότι «Το ΕΣΥ καταρρέει», ότι «εξυπηρετώ συμφέροντα» κλπ

Χθες έβλεπα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σας παραθέτω το σύνολο των ψήφων ανά άρθρο και ανά κόμμα και μετά αναλυτικότερα το τί ψήφισε ανά άρθρο του ΠΑΣΟΚ και ο Σύριζα.

Συμπέρασμα το μεγαλύτερο μέρος του Νομοσχεδίου μας είχα διακομματικη στήριξη. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν ψηφίσει αρκετά άρθρα αλλά Πασόκ και Σύριζα πραγματικά τα περισσότερα.

Αν ακούγατε την συζήτηση στην Βουλή θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα αλλά μετά στην ψηφοφορία φυσικά δεν μπορούσαν να πουν όχι σε αυτονόητα πράγματα και αυτά που κάθε μέρα κάνουμε είναι κατά βάση αυτονόητα.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την θετική τους ψήφο και σας καλώ να μην δίνετε μεγάλη σημασία στις πολιτικές μας συγκρούσεις που καμμία φορά έχουν μεγάλη δόση αναγκαστικής διαφωνίας για τις ψήφους και τις εντυπώσεις.

Εμείς θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο Υγείας να λύνουμε θέματα με τα μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση»