Αδ. Γεωργιάδης: Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να έχει 100% κάλυψη

Με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Σύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε τόσο στην ανακαίνιση του ιστορικού νοσοκομείου όσο και στη σημασία της δημιουργίας της Μονάδας για τους ασθενείς των Κυκλάδων.

Παράλληλα, σχολίασε το επεισόδιο διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, τις ελλείψεις προσωπικού στην Υγεία, την ιδιωτική δαπάνη υγείας, αλλά και το πολιτικό κλίμα ενόψει ΔΕΘ.

Συγκριμένα, σχετικά με την ανακαίνιση του Νοσοκομείου Σύρου και τη σημαντική πρωτοβουλία δημιουργίας μονάδας Ογκολογικής Μονάδας, εντός αυτού, ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ένα από τα πρώτα νοσοκομεία που επισκέφθηκα ήταν το Νοσοκομείο Σύρου, το οποίο πραγματικά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για το αρχαιότερο νοσοκομείο της Ελλάδας».

«Έχει ηλικία 200 χρόνια και ήταν πραγματικά χάλια. Το έβαλα κατά προτεραιότητα στα έργα του ταμείου ανάκαμψης και αύξησα κατά πολύ τις αρχικές μελέτες. Τώρα που μιλάμε ανακαινίζονται ταυτόχρονα στο Νοσοκομείο Σύρου, τα ΤΕΠ, που παραδίδονται εντός δέκα ημερών, έχουν ανακαινιστεί τα χειρουργεία, ανακαινίζεται η καρδιολογική, η παθολογική, η γυναικολογική και η ορθοπεδική κλινική του. Γενικώς το νοσοκομείο θα το παραδώσουμε σε λίγο καιρό καινούργιο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη δημιουργία της νέας Ογκολογικής Μονάδας, εντός του νοσοκομείου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Στα πλαίσια της ανακίνησης του νοσοκομείου δέχθηκα το αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών του Νομού Σύρου που το έκανε σε κάθε υπουργό Υγείας που ερχόταν εδώ και 25 χρόνια, ότι θέλανε να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι τις χημειοθεραπείες τους στη Σύρο και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν στην Αθήνα, και των γειτονικών νησιών να μπορούν να πηγαίνουν στη Σύρο και να μην πηγαίνουν στην Αθήνα».

«Συνεννοήθηκα με τον κ. Αντώνη Κομνηνό, έναν μεγάλο ευεργέτη του νησιού, που βοηθά τον δήμο. Του είπα ότι θέλω αυτή τη δωρεά. Αποφάσισε να κάνει αυτή τη δωρεά. Ολοκληρώσαμε τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες σε χρόνο ρεκόρ. Χτίσαμε τη μονάδα, την ογκολογική, προσλάβαμε προσωπικό και χθες πήγαμε για να ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Από 1η Οκτωβρίου η Ογκολογική Ασθενής της Σύρου και των γειτονικών Κυκλάδων θα μπορούν να πηγαίνουν στο Νοσοκομείο Σύρου και να μην χρειαστεί να κάνουν ένα μεγάλο και επίπονο γι΄ αυτούς ταξίδι», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό που συνέβη έξω από το νοσοκομείο Σύρου, κατά τα εγκαίνια της ογκολογικής Μονάδας, όπου κόσμος πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κόσμος που διαμαρτύρονταν ουσιαστικά χωριζόταν σε δυο κατηγορίες, σημειώνοντας ότι η αστυνομία πήγε στο σημείο από την αρχή, επειδή είχαν γίνει διαφορές αναρτήσεις στο Facebook για κινητοποιήσεις εναντίον του.

«Η αστυνομία είπε όποιος έχει σχέση με το νοσοκομείο να περάσει μέσα και να διαμαρτυρηθεί κανονικά με τους εργαζόμενους, όποιος δεν έχει σχέση θα μείνει απ΄ έξω», σημείωσε.

Αναφορικά με τους εργαζόμενους του νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ήταν ευγενέστατοι και ότι τους είδε και μετά τα εγκαίνια, σημειώνοντας ότι εκείνοι δεν προκάλεσαν καμιά απολύτως φασαρία.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διαμαρτυρόμενους, που βρίσκονταν έξω από το νοσοκομείο, την ώρα των εγκαινίων, ο υπουργός δήλωσε ότι προέρχονταν από το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων, από διάφορες αναρχικές ομάδες της νήσου Σύρου, διάφοροι υποστηρικτές των Παλαιστινίων, διάφορες τοπικές του Σύριζα.

«Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια και η συνάντηση με τους εργαζόμενους και η επίσκεψη στα εργοτάξια και τελείωσα όλη δουλειά για την οποία είχα πάει στη Σύρο, μπήκα στο αυτοκίνητο με το γιό μου για να φύγουμε [….] και εκείνη την ώρα όταν είδαν αυτοί οι συγκεντρωμένοι ότι είμαι εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο όχι μόνο με νερά, με πέτρες, με μπουκάλια γεμάτα νερό, πέταξαν με τα χέρια τους, με κλωτσιές», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Άσκησαν δηλαδή πραγματική βία πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν είχαμε ευτυχώς κάποιο ατύχημα, κυρίως γιατί τα τζάμια του αυτοκινήτου άντεξαν τα διάφορα χτυπήματα και δεν έσπασαν. Οφείλω όμως να σας πω ότι ήταν μια ολίγον τρομακτική σκηνή αυτή», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Επιπλέον, εξήγησε ότι σκέφτηκε να κάνει μήνυση, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να μην το πράξει.

Σε ερώτηση αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στην Αίγινα και με το αίτημα των συνδικαστών να υπάρχουν πέντε και όχι τρεις οδηγοί ασθενοφόρου, που υπάρχουν σήμερα, ο κ. Γεωργιαδής ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας προσπάθησε να προσλάβει περισσότερους οδηγού, ωστόσο δεν υπήρχε ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι ωστόσο ότι ακόμα και εάν οι οδηγοί ήταν πέντε δε σημαίνει ότι θα είχε αποφευχθεί του περιστατικό. Σημείωσε δε, ότι θα υπάρξει ΕΔΕ για του τρεις οδηγούς που είχαν κλειστό το κινητό τους εκείνη την ημέρα.

Ως προς το πότε θεωρεί ότι θα λυθεί το ζήτημα του προσωπικού στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, ο υπουργός απάντησε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποια κενά, καθώς κανένα σύστημα δεν μπορεί να έχει 100% κάλυψη, σημειώνοντας ότι ωστόσο τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν.

Σχετικά με την έρευνα της Eurostat, σύμφωνα με την οποία οι πλειοψηφία των Ελλήνων δεν είναι ευχαριστημένη από το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι τα δεδομένα της Eurostat δεν έχουν κανένα στοιχείο έρευνας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια δημοσκόπηση, που πήραν μέρος 1000 Έλληνες, οι οποίοι ερωτήθηκαν εάν είναι ευχαριστημένοι από το σύστημα υγείας και μας είπαν δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Επίσης, αναφερόμενος στην ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Από το 1990 που μετράμε τον δείκτη της ιδιωτικής δαπάνης στην Υγεία, η Ελλάδα είναι πάντα μεταξύ των τριών πρώτων χωρών στην ιδιωτική δαπάνη. Όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ήμασταν στο 35%, τώρα είμαστε στο 33%. Άρα έχουμε πάει λίγο καλύτερα αυτή την εξαετία, όμως παραμένουμε από τις πρώτες χώρες στην ιδιωτική δαπάνη».

Ακόμη, μίλησε για τις προσλήψεις που προγραμματίζονται για γίνουν τα επόμενα δυο χρόνια στον τομέας της υγείας.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «Κάθε χρόνο παίρνει το υπουργείο Υγείας τη μερίδα του λέοντος. Περίπου το 50% των μόνιμων προσλήψεων που μπορεί να κάνει κάθε χρόνο το ελληνικό κράτος, να παίρνει πλέον το υπουργείο Υγείας και φέτος πήραμε περίπου 5.000 προσλήψεις», σημειώνοντας ότι το ίδιο θα κάνει και τα επόμενα έτη.

Αναφορικά με τις ανακοινώσεις που πρόκειται να κάνει ο πρωθυπουργός ενόψει της ΔΕΘ και το εάν αυτό θεωρεί ότι αυτές θα βοηθήσουν στην δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία κάθε χρόνο να αναπροσαρμόσει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και η δική μας την οικονομική και κοινωνική της πολιτική, βάσει των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει καταφέρει να επιτύχει η προσπάθεια συνολικά του έθνους και της οικονομίας μας. Επειδή πράγματι τα δημόσια οικονομικά μας πάνε εντυπωσιακά καλά, έχουμε περισσότερα περιθώρια και αυτά τα περιθώρια θα επιτρέψουν πρωθυπουργό να κάνει διάφορες ανακοινώσεις».

Τέλος, αναφερόμενος στην πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας, σημείωσε «Έχω προβλέψει πριν από κάνα μήνα ότι αν το αποφασίσει ο μεγαλύτερος πολιτικός θα είναι η Ζωή Κωσταντοπούλου και δικαιώθηκε. Έτσι και κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Καθίστε να δείτε τι θα λέει το στόμα του κάθε μέρα για τον Τσίπρα», σημειώνοντας ότι δεν υποτιμά τον Αλέξη Τσίπρα και ότι τον θεωρεί μεγάλο πολιτικό ταλέντο.