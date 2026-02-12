Άδ. Γεωργιάδης: Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με… robe de chambre και έγινε ρεζίλι

Μέσω ανάρτησής του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να παραιτηθεί ο ίδιος ή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει sms που απέστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του. Ζητούσε μάλιστα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!

Σχολιάζοντας την ανάρτηση Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Ξέφυγε η Κωνσταντοπούλου: Δημοσιοποίησε sms στον Χρυσοχοΐδη - Καταγγέλλει «παρακράτος», ζητά παραίτηση Γεωργιάδη

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε εκτενή δημόσια παρέμβαση μέσω Facebook, την οποία συνόδευσε με τη δημοσιοποίηση μηνύματος (sms) που απηύθυνε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή είχε ενημερωθεί από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το περιστατικό ένδειξη θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διάκρισης των εξουσιών και λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Στην ανάρτησή της, καταγγέλλει ευθέως διασύνδεση κυβερνητικών στελεχών με μηχανισμούς της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για πρακτικές «παρακράτους». Παράλληλα, συνδέει τη συγκεκριμένη υπόθεση με παλαιότερα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, αναφερόμενη στις υποθέσεις Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, τις οποίες επικαλείται ως ενδεικτικές ενός ευρύτερου προβλήματος λογοδοσίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι επικοινώνησε σχετικά και με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, τη διαβεβαίωσε πως θα διερευνηθεί εάν αστυνομικός παρέβη το καθήκον του. Η ίδια απάντησε ότι αναμένει άμεση και επίσημη τοποθέτηση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό, θέτοντας ως εναλλακτική την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Στο μήνυμά της προς τον κ. Χρυσοχοΐδη, η κα Κωνσταντοπούλου θέτει ζήτημα θεσμικής ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ζητά σαφείς πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι είτε ο υπουργός Υγείας οφείλει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση είτε ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση μη διερεύνησης του περιστατικού.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Ακραία επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: Τον αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο» - «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή» απάντησε ο υπ. Υγείας (vid)

Είχε προηγηθεί επεισόδιο στη Βουλή με πρωταγωνίστρια για ακόμη μία φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε μετωπική σύγκρουση με τη Νίκη Κεραμέως, ενώ στο στόχαστρό της και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς βρέθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο - παρόλο που ήταν απών - αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο», γεγονός που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του υπουργού Υγείας, με τον τελευταίο να ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εναντίον της.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλεσε γελοία την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και απευθυνόμενος στην ίδια τόνισε πως «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Φτάνει με αυτή την τραμπούκο! Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη! Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία! Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της! Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα! Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά» προανήγγειλε και επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό το γνωρίζουν «πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της, έχει αποχωρήσει το 40%, κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει» με αφορμή την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου, για τις καταγγελίες της οποίας, ότι «της κάνατε υποδείξεις για να εξυπηρετήσετε συμφέροντα», «το μόνο που είχατε να πείτε είναι η αγάπη θα κερδίσει», όπως πρόσθεσε. Στη συνέχεια, είπε ότι είστε η μόνη από που στα τρία χρόνια, το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας «σας έχει φτύσει».

Αναφερόμενος στην τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα είπε: «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει».

Απαντώντας δε στα περί υπεράσπισης του Γιάννη Παναγόπουλου, τόνισε πως εκείνος σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, εν αντιθέσει με την πολιτική του αντίπαλο που όπως είπε «μόνο από βιαστές ξέρει».

Κόντρα Κωνσταντοπούλου με Κεραμέως και Λαζαρίδη

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα». Απαντώντας η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη.

Η Υπουργός κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες».

Η αναφορά αυτή της Κωνσταντοπούλου στον δολοφονημένο Παύλο Μπακογιάννη, προκάλεσε την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος της απάντησε ότι «η καρέκλα του κόμματός της τρίζει. Η δικιά της βουλευτής αποχώρησε (σ.σ Έλενα Καραγεωργοπούλου). Η κυρία Κωνσταντοπούλου στον οίστρο της να χρεώσει στην κυβέρνηση ζητήματα με την απώλεια των γυναικών αυτών έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από άθλιους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη με το εργατικό δυστύχημα. Το καταδικάζω».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ αρνούμενη να ανακαλέσει

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ένταση έφτασε στο κατακόρυφο όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη προκειμένου να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη αποκαλώντας «κηφήνες» τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του αντιπροέδρου της Βουλής εκείνη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.