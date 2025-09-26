Αδ. Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών - Ζήτησαν απόλυση Πορτοσάλτε για παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για ελληνική

Για υποκρισία κατηγορεί την Αριστερά σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, συγκρίνοντας δύο περιστατικά. Υπενθυμίζει ότι όταν ο Άρης Πορτοσάλτε χαρακτήρισε «πατσαβούρες» τα πανό στην Ακρόπολη, επικράτησε σάλος και ζητήθηκε η απομάκρυνσή του, επειδή θεωρήθηκε πως προσέβαλε τη σημαία της Παλαιστίνης.

Αντίθετα, τονίζει, όταν απολύθηκε κωμικός που παρομοίασε την ελληνική σημαία με «βοθρολύματα», οι ίδιοι άνθρωποι τον υπερασπίστηκαν στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Κατά τον υπουργό, αυτό δείχνει ότι οι αριστεροί μισούν οτιδήποτε ελληνικό και προβάλλουν κάθε τι που προσβάλλει τη χώρα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για να αηδιάσετε με την υποκρισία των αριστερών θυμηθείτε το εξής: όταν πριν από μερικές μέρες, σε μία αποστροφή του λόγου του, σε σχόλιο του για μια «ακτιβιστική» δράση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ο @ArisPortosalte είχε πει την φράση: «δεν θέλω να βλέπω πατσαβούρες στον Ιερό Βράχο» εννοώντας όχι ειδικά την σημαία της Παλαιστίνης που κρατούσαν, αλλά συνολικά την εικόνα με τα πανό κλπ, έγινε σάλος. Ζητούσαν την απόλυση του «Πορτοσάλτε» διότι προσέβαλε το ιερό σύμβολο ενός λαού, την σημαία της Παλαιστίνης κλπ

Από χθες που απελύθη ο δήθεν «κωμικός», διότι είπε πως η Ελληνική Σημαία «ταιριάζει με τα βοθρολύματα και πηγαίνει ασορτί με αυτά», οι ίδιοι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί «υπερασπιζόμενοι» την Ελευθερία του Λόγου… «κάτω τα χέρια σας φωνάζουν μπορεί να λέει ό,τι θέλει» Μισούν καθετί Ελληνικό λατρεύουν καθετί που προσβάλει την Ελλάδα και της κάνει ζημιά…από την Μικρασιατική εκστρατεία ως σήμερα παραμένουν διαχρονικά πάντα ίδιοι…».