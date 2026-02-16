Αδ. Γεωργιάδης: Η στοχοποίηση της Στρατινάκη έχει πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα

Με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ αλλά και στο Facebook, o κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται αναλυτικά στο « δήθεν "γαλάζιο" σκάνδαλο της ΓΣΕΕ», όπως το χαρακτηρίζει, και τα προγράμματα κατάρτισης, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση της κ. Άννας Στρατινάκη με «πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα».

«Φυσικά η στοχοποίηση της κας Άννας Στρατινάκη για μια πολιτική, που έχει όπως βλέπετε με τα μάτια σας τις υπογραφές όλων των Γενικών Γραμματέων επί Σύριζα, αλλά και επί ΝΔ, των ειδικών Γραμματέων κλπ και που υπηρετήθηκε από όλες τις Πολιτικές Ηγεσίες από το 2014 έως το 2026, αλλά και η στοχοποίηση του συντρόφου της κ. Γεωργίου, ως δήθεν δικαιούχου των προγραμμάτων, ενώ ο ίδιος δεν έχει καν στην ιδιοκτησία του εταιρεία κατάρτισης, προφανώς έχει πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα. Εγώ την ανθρωποφαγία και την ανθρωποθυσία δεν θα την επιτρέψω. Οταν κατηγόρησαν κάποτε εμένα με είχαν αφήσει σχεδόν μόνο μου όλοι να εξηγώ και τελικά εγώ απαλλάχθηκα μεν και καταδίκασα τους συκοφάντες μου, αλλά μόνον εγώ ξέρω πόσο αυτό κόστισε μέσα μου και στην οικογένειά μου. Οχι αγαπημένη μου Άννα δεν είσαι καθόλου μόνη σου σε αυτό», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης, όπως λέει, συγκέντρωσε »όλα τα προγράμματα Κατάρτισης και την επί Σύριζα ένταξη τους για να σας αποδείξω ότι για άλλη μια φορά κτίζεται ένα αφήγημα «γαλάζιου» σκανδάλου που κατά την γνώμη μου, ούτε «σκάνδαλο», ούτε φυσικά «γαλάζιο» είναι».

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη:

Εσείς νομίζετε ότι το ΣΚ η μόνη μου ασχολία ήταν η μήνυση κατά της @ZoeKonstant

Επειδή βαρέθηκα να βλέπω και να ακούω στις τηλεοράσεις και το Διαδίκτυο και να διαβάζω στις εφημερίδες, για το δήθεν «γαλάζιο» σκάνδαλο της ΓΣΕΕ κλπ και επειδή υπήρξα Υπουργός Εργασίας για 6 μήνες και έχω πλήρη γνώση και κατανόηση αυτού του τεχνικού ζητήματος, κάθησα το ΣΚ και συγκέντρωσα τα πάντα. Τα προγράμματα που είχαν ενταχθεί επί Σύριζα έληγαν με την παράταση του Covid, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και εγώ ξεκίνησα την διαπραγμάτευση με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και για το ποια έργα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά και ποια θα μπορούσαμε χωρίς συνέπειες για τον φορολογούμενο να ακυρώσουμε. Λέγοντας χωρίς συνέπειες εννοώ χωρίς να έχουν οι εταιρίες ολοκληρώσει πλήρως τις νομικές δεσμεύσεις του Κράτους (διαγωνισμοί, ελεγκτικό συνέδριο κλπ).

Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, έργα με νομικές δεσμεύσεις που δεν είχαν προχωρήσει λόγω αμέλειας του Κράτους, σε οποιοδήποτε επίπεδο, γεννούν αποζημιωτικές αξιώσεις κατά του Κράτους.

Δηλ Αυτά τα έργα θα πληρώνονταν στο ακέραιο και χωρίς να γίνουν τα έργα. Ετσι ξεκίνησα την πρώτη επιστολή στην κα Κάουφμαν, που οδήγησε, αφού εγώ είχα φύγει πλέον από το Υπουργείο Εργασίας για το Υγείας και που ισχύει έως σήμερα και οδήγησε και στον σωστό νόμο Παπαθανάση. Για να σας το πω απλά, εάν ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαθανάσης δεν μετέφερε αυτά τα 4 έργα στο ΠΔΕ, θα τα πληρώναμε στις εταιρίες μέσω των δικαστηρίων και χωρίς να γίνουν τα έργα (παράδειγμα υποθαλάσσιας στην Θεσσαλονίκη το έργο ακυρώθηκε τα χρήματα πληρώθηκαν κανονικά όλα μετά τις αμετάκλητες αποφάσεις των δικαστηρίων. Και την σήραγγα πληρώσαμε και σήραγγα δεν έχουμε). Αυτό τα κόμματα της Βουλής το ξέρουν γί´αυτό και σχεδόν όλα είπαν «παρόν» στην Βουλή και δεν καταψήφισαν.

Μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον για μένα θα είχε το γιατί το Κράτος μας δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτά τα έργα επί δέκα και πλέον χρόνια παρά όσα νομίζει ο κόσμος για δήθεν 73.000.000 στην ΓΣΕΕ που ενταγμένα είναι και περισσότερα εκατομμύρια αλλά τελικά από όλα αυτά μόνον ένα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ύψους 11.000.000€. Το έργο αυτό οδήγησε το να βρουν σήμερα εργασία το 25% όσων το παρακολούθησαν (θεωρείται αριθμός ρεκόρ) και το οποίο όχι μόνον έχει ήδη ελεγχθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές αλλά έχει εγγράφως επαινεθεί ως καλό παράδειγμα, πρόκειται για το έργο της «Δημιουργικής Βιομηχανίας» της ΓΣΕΕ.

Φυσικά η στοχοποίηση της κας Άννας Στρατινάκη για μια πολιτική, που έχει όπως βλέπετε με τα μάτια σας τις υπογραφές όλων των Γενικών Γραμματέων επί Σύριζα, αλλά και επί ΝΔ, των ειδικών Γραμματέων κλπ και που υπηρετήθηκε από όλες τις Πολιτικές Ηγεσίες από το 2014 έως το 2026, αλλά και η στοχοποίηση του συντρόφου της κ. Γεωργίου, ως δήθεν δικαιούχου των προγραμμάτων, ενώ ο ίδιος δεν έχει καν στην ιδιοκτησία του εταιρεία κατάρτισης, προφανώς έχει πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα. Εγώ την ανθρωποφαγία και την ανθρωποθυσία δεν θα την επιτρέψω. Οταν κατηγόρησαν κάποτε εμένα με είχαν αφήσει σχεδόν μόνο μου όλοι να εξηγώ και τελικά εγώ απαλλάχθηκα μεν και καταδίκασα τους συκοφάντες μου, αλλά μόνον εγώ ξέρω πόσο αυτό κόστισε μέσα μου και στην οικογένειά μου. Οχι αγαπημένη μου Άννα δεν είσαι καθόλου μόνη σου σε αυτό.

Η εμπλοκή του ΣΔΑΜ και του κ. Καλλίρη γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία, διαγωνισμούς κλπ και με την έγκριση και τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αρχών. Κανένας δεν μπορεί να δώσει απλά

Χρήματα σε κανέναν χωρίς πολλαπλό έλεγχο. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και γενικά της απολιγνιτοποίησης είναι ο κατεξοχήν τόπος που χρειάζεται προγράμματα κατάρτισης, καθώς άνθρωποι που 70 χρόνια εργάζονταν μόνον γύρω από τον λιγνίτη, τώρα πρέπει να μάθουν να κάνουν κάτι άλλο. Εάν εκεί δεν γίνουν τέτοια προγράμματα που ακριβώς πρέπει να γίνουν για να το καταλάβω.

Δεν πρέπει λοιπόν να ποινικοποιηθεί στην συνείδηση μας η κατάρτιση, όχι μόνον διότι προφανώς είναι απαραίτητη, αλλά διότι ενόψει της μετάβασης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα αλλάξει τόσο ραγδαία η αγορά εργασίας που θα την χρειαστούμε ως εργαλείο πολύ περισσότερο και με ταχύτερες διαδικασίες, αλλιώς θα κινδυνεύουμε να μείνουμε με εκατομμύρια εργαζόμενους χωρίς την ικανότητα να εργαστούν.

Αυτά που σας λέω δεν έχουν σχέση με την όποια ροή χρημάτων ερευνά η Οικονομική Εισαγγελία, καλά κάνουν οι Εισαγγελείς και ερευνούν όποιον θέλουν αλλά με την κατάρτιση αυτή καθαυτή και την ανάγκη να προστατευθεί ως εργαλείο απολύτως απαραίτητο. Οι ελεγχόμενοι θα δώσουν τις εξηγήσει τους στις αρμόδιες Αρχές και έως την καταδίκη τους από Δικαστήριο είναι αθώοι. Φυσικά κατάρτιση επιτυχημένη, χωρίς την εμπλοκή των Κοινωνικών εταίρων δεν νοείται και δεν θα ήταν επιτυχημένη. Οι Κοινωνικοί Εταίροι μπορούν και πείθουν χιλιάδες εργαζόμενους να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα.

Πολλοί θα πουν γιατί ανακατεύομαι καθώς στο Εργασίας έμεινα μόνον 6 μήνες και άλλοι έμειναν χρόνια, αλλά εγώ έχω μάθει να μην είμαι σιωπηλός και να μην μου αρέσει να βλέπω συνεργάτες και φίλους μου να υποφέρουν από δημοσιεύματα και υπονοούμενα και εγώ να κρύβομαι για να μην στοχοποιούμαι. Τέτοιος πολιτικός ούτε ήθελα ποτέ να γίνω, ούτε θα γίνω και ας μην εκλεγώ ξανά ποτέ. Η Πολιτική δεν είναι άσκηση Δημοφιλίας συλλογής Ψήφων αλλά τήρησης Αρχών. Μόνον η Αληθεα έχει σημασία και η Αλήθεια είναι ότι τέτοια προγράμματα γίνονται σε όλη την ΕΕ.

Τα συγκεκριμένα είχαν όλα ξεκινήσει επί Σύριζα, που τώρα κάνουν το παγώνι για να πλήξουν την Κυβέρνηση. Κεραμέως, Παπαθανάσης κινήθηκαν υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος το οποίο προστάτευσαν. Η κ. Στρατινάκη δεν έδωσε τίποτε και σε κανέναν μόνη της και από το 2021 και την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας στο Εργασίας, δεν είχε καμμία αρμοδιότητα ούτως ή άλλως. Στο ΣΔΑΜ ο κ. Καλλιρης άριστα οργάνωσε προγράμματα κατάρτισης, όλα είναι νόμιμα, όλα μέσω έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλ με δικαστικό έλεγχο και μάλιστα ορισμένα προγράμματα του Εργασίας πέρασαν θυμάμαι από το Ελεγκτικό δύο φορές. Τέλος τα Προγράμματα δεν πρέπει να σταματήσουν λόγω του θορύβου, καθώς η παύση τους θα κάνει πολλαπλή ζημιά στο Δημόσιο Συμφέρον και διότι θα χαθούν τα προγράμματα και θα πληρώνουν αποζημιώσεις χωρίς έργο και διότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν μεγάλες ευκαιρίες να γίνουν καλύτεροι στην δουλειά τους.

Για την ιστορία όσα προγράμματα δεν είχαν τέτοιες νομικές δεσμεύσεις απεντάχθηκαν και ακυρώθηκαν!

Στα κατωτέρα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτουν με σαφήνεια τα εξης:

1. Επί ΣΥΡΙΖΑ το Υπ Εργασίας προσκαλεί συγκεκριμένους ονοματισμενους φορείς χωρίς μάλιστα να αξιολογήσει τις προτάσεις τους για να καταρτισουν 15.000 ανέργους .

Οι φορεις ήταν η ΕΕΔΕ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Η ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΕ.

Οι 4 φορείς μοιράστηκαν 40 εκ και έτρεξαν διαγωνισμούς με βάσει το Ν 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να επιλεγουν τα ΚΕΚ που θα υλοποιουσαν την κατάρτιση.

2. Κατά τα έτη 2015 - 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Υπ Ανάπτυξης της εποχής εκείνης εξέδωσε 3 προσκλήσεις προς επαγγελματικους φορείς και ομοσπονδίες προκειμένου να προβούν σε κατάρτιση εργαζομένων με το ίδιο μοντέλο του Υπ Εργασίας ως ανωτέρω.

ΤΟ συνολικό ποσό των 3 προσκλήσεων με αρ 024 110 και 121 αφορούσε 208 εκ .

3. Την ίδια εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ εκδίδει 2 ονομαστικες μάλιστα προσκλήσεις προς την ΚΕΕΕ συνολικού ύψους 24 εκ και την ΕΣΕΕ 9.600εκ πάλι για να αναλάβουν να καταρτισουν εργαζόμενους αφού πρώτα διενεργουσαν δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς σύμφωνα με το ν 4412/16 προκειμένου να επιλέγουν τα ΚΕΚ που θα αναλάμβαναν την κατάρτιση.

4. Το Ιουλιο 2019 που αναλάβαμε την Κυβέρνηση εξακολουθουσε να τρεχει το ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014 -2020 .

Συνεπώς ΝΟΜΙΜΩΣ βάσει των όρων του συγκεκριμένου επιχειρησιακου προγραμματος μπορούσε το Υπ Εργασίας να απευθυνθεί σε κοινωνικούς Εταίρους και Συλλογικους Φορείς για να αναλάβουν και να συμπραξουν με το Υπ Εργασίας προκειμένου να καταρτιστουν ομάδες ανέργου πληθυσμού.

Με τη διαφορά όμως σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον μπηκαν κριτήρια και μάλιστα αυστηρά για το ποιος φορεας θα επιλεγεί για να αναλάβει το κάθε κλαδικο πρόγραμμα.

5. Τα προγράμματα αυτά προτάθηκαν ΝΟΜΙΜΩΣ και εγκρίθηκαν πολλάκις από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συλλογικό όργανο που προεδρευεται από τον γραμματέα ΕΣΠΑ και συμμετεχει η Ε.Ε το Υπ Εργασίας το Υπ Παιδείας και οι Κοινωνικοί Εταιροι.

6. Συνεπως αν υπήρχε το οποιοδήποτε νομικό η άλλο ζήτημα αυτό θα είχε αναδειχθεί προ της έγκρισης και ένταξης των προγραμμάτων αυτών.

7. Το επιχειρησιακο πρόγραμμα 2014 -2020 και οι κανόνες του έληξαν το 2023 με την παράταση που είχε λάβει ένεκα της πανδημίας.

Ομως

Το νέο επιχειρησιακο πρόγραμμα 2021-2027 δεν έδινε πλέον τη δυνατότητα μέσω των κανόνων του να μπορούν πλέον να υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης με τη μορφή που αυτά έλαβαν χώρα από το 2016 και μετά.

8. Έτσι τα προγράμματα που είχαν επιλεγει ΚΑΙ ενταχθεί με απόφαση ΕΕ ΥΠ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ειχαν λάβει οι φορείς ΓΣΒΕΕ ΓΣΕΕ ΕΕΔΕΓΕ κατοπιν αξιολογησεις τους, αν και είχαν ολοκληρωθεί οι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοι απο τους φορείς αυτούς βάσει του ν 4412/16 για την επιλογή των ΚΕΚ που θα υλοποιουσαν την κατάρτιση , αν και είχαν περάσει και τον προσυμβατικο έλεγχο του Ελ Συνεδρίου και του Υπ Ανάπτυξης ΔΕΝ μπορούσαν αυτόματα να μεταφερθούν στην νέα προγραμματικη περίοδο

9. Η μόνη διέξοδος για να μην εγερθουν αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επειδή τα προγράμματα είχαν συμβασιοποιηθει και κατά συνέπεια να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, ήταν να ανασταλουν και να αναζητηθεί η πηγή χρηματοδοτησης τους

Για το σκοπό αυτό οι φορείς απευθύνθηκαν στο Ελ Συνέδριο προκειμένου να ανασταλεί ο χρόνος λήξης τους ώστε να δοθεί χρόνος στο Υπ Εργασίας και Ανάπτυξης να διαπραγματευτουν με την ΕΕ τη μεταφορά τους στο νέο ΕΣΠΑ .

10. Μετά από τις διαπραγματεύσεις με τη ΕΕ κατέληξαν ότι τα 6 προγράμματα που αποτελούσαν για την υλοποίηση τους σύμπραξη του Υπ Εργασίας με Κοινωνικούς Εταίρους μπορούσαν να υλοποιηθούν όχι με μεταφορά στο νέο ΕΣΠΑ επειδή είχαν αλλάξει πλέον οι κανόνες του αλλά με τα κονδύλια του Εθνικού ΠΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 14 προγράμματα που εκτελουνταν από τον Ενδιαμέσο Φορέα Διαχείρισης του Υπ Εργασίας και είχαν λάβει οι

ΓΣΕΕ

ΤΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ

ΚΕΕΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΣΒΕΕ μπορούσαν να μεταφερθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027.

11. Υπεθυμιζεται παράλληλα ότι στη διάρκεια των ετών της κυβέρνησης μας το Υπ Εργασίας από νέα προγράμματα ενεταξε και υλοποίησε 1 μόνο πρόγραμμα για τις ανεργες γυναικες υψους 9.300 εκ στον κλάδο της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ το οποίο έκλεισε με έλεγχο της ΕΔΕΛ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικου Συνεδριου .

Το πρόγραμμα αυτό το είχε αναλάβει η ΓΣΕΕ και το οποίο χαρακτηριστηκε best practice από την ΕΕ ένεκα της υψηλής απασχολησιμοτητας μετα την ολοκλήρωση του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται δε ότι από το συνολικό ποσό του προγράμματος η αμοιβή των ΚΕΚ που θα υλοποιουσαν το πρόγραμμα ήταν 3.5εκ για δε τη επιλογή τους από τη ΓΣΕΕ προηγηθηκε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός βάσει του 4412/16. Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούσαν συντριπτικα τα εκπαιδευτικά επιδόματα των ανέργων .

12. Τέλος σημειώνεται ότι το Υπ Εργασίας έτρεξε με απόλυτη επιτυχία και με κρατικά χρήματα την περίοδο 2019 2021 το πρόγραμμα δημιουργιας 150.000 νέων θέσεων εργασίας για τη στήριξη της ανεργίας στην περίοδο του covid καθώς και το καινοτόμο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΕΚ ΚΑΙ τα 2 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ δημιουργούνται και υλοποιούνται από την τότε γενική γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινακη και τους αντίστοιχους υπουργούς Βρουτση Χατζιδακη