Τον λόγο πήρε στη Βουλή και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον χαρακτήρισε «υμνητή Γκέμπελς, αρνητή της γενοκτονίας των Εβραίων, φασίστα» κ.α.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα».

«Βλέπω την κ. Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση» είπε αρχικά για να προσθέσει: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της κας Κωνσταντοπούλου για την άρση της ασυλίας της είπε «αφού γνησίως ήθελε να αρθεί η ασυλία αν υποτεθεί ότι εγώ πράγματι έδωσα γραμμή είναι λόγος για να με ψέξει ή για να με επαινέσει; Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα».

«Αυτή η γυναίκα έχει παρασύρει την κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα. Είναι η μόνη που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών. Τους μηχανοδηγούς. Για τον έναν είπε ότι είναι λαθρέμπορος και εθελοντής του Μητσοτάκη Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν. Κι αφού κατέπεσαν τα ξυλόλια δεν βρήκε να πει μια συγγνώμη στους γονείς που ζουν», συνέχισε ο υπουργός και πρόσθεσε για τις καταγγελίες Κωνσταντοπούλου κατά Μπακογιάννη:

«Για να καταλάβετε πόσο απαίσιο πλάσμα είναι αυτή η γυναίκα. Έγινε τροχαίο δυστύχημα. Τραγικό γεγονός. Ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της κ. Μπακογιάννη; Αν κάνει ο οδηγός δυστύχημα ευθύνεται ο βουλευτής που κάθεται πίσω; Έρχεται σε κάθε συνεδρίαση και υβρίζει την Μπακογιάννη λες και ήθελε να σκοτωθεί», είπε.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Να σας κυνηγάει αυτή η υστερική; Γιατί; Για να βγάλει το τοξικό της δηλητήριο. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να κάνει αυτά τα πράγματα. Βγάζει λεφτά ως δικηγόρος. Πουλάει δήθεν ευαισθησία για τα Τέμπη και δεν έχει ζητήσει. Η απαίσια αυτή γυναίκα, η απαράδεκτη».

Ο υπουργός επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η κα Κωνσταντοπούλου «βγάζει λεφτά» από την ανάληψη δικαστικών υποθέσεων όπως του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Ένας δικηγόρος όταν αναλαμβάνει μια υπόθεση pro bono διαφημίζει τη δικηγορική του ιδιότητα και ψαρεύει πελάτες. Όταν αυτή την ενασχόληση τη διαφημίζει στη Βουλή πολλαπλασιάζει τη συγκεκριμένη ιδιότητα» είπε ο κ. Γεωργιάδης για να υποστηρίξει πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα όφειλε να μιλά στη Βουλή για όλα τα ζητήματα εκτός από τις δικαστικές υποθέσεις που αναλαμβάνει ως δικηγόρος.

«Κάνει το αντίθετοι. Μιλά για τους πελάτες της. Μιλά για το δικηγορικό της γραφείο. Άρα βγάζει λεφτά. Όταν ένα κόμμα μπαίνει στη Βουλή και αυξάνει τις ψήφους αυξάνει την εκλογική επιχορήγηση. Όταν ως Πρόεδρος κόμματος αυξάνει την εκλογική της επιρροή μέσω του δυστυχήματος των Τεμπών αυξάνει παράλληλα και την χρηματοδότηση της. Άρα βγάζει λεφτά από τα Τέμπη. Την ίδια ώρα αρνείται να ζητήσει συγγνώμη από τους συγγενείς των μηχανοδηγών. Γιατί; Γιατί δεν την συμφέρει επαγγελματικά. Γιατί; Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνει κανένα αγώνα. Κάνει δουλειά», κατέληξε.