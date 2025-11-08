Αδ. Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού - Έχουμε πληρώσει 100 δισ. τον Τσίπρα

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου υπόδειξε ως υπεύθυνη της «ανθρωποφαγίας» προς τη Μαρία Καρυστιανού ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παράλληλα άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του, ενώ χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση στην ιστορία της Ελλάδας» τις επενδύσεις ExxonMobil και Chevron στη χώρα μας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου και με αφορμή τη συζήτηση για το αν η Μαρία Καρυστιανού θα κάνει κόμμα, ο υπουργός Υγείας είπε «αυτή η ανθρωποφαγία που έχει δεχθεί (σ.σ. η κυρία Καρυστιανού) δεν μου αρέσει και πηγή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου».

Εξηγώντας το σκεπτικό του είπε ότι «στην αρχή ήταν κολλητές οι δύο τους. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, δεν πήρε την Κωνσταντοπούλου για δικηγόρο η κυρία Καρυστιανού και πήρε την κυρία Γρατσία, είναι προφανής η απόσταση που έχουν. Αν ακούς στο διαδίκτυο ότι κάνει κόμμα η Καρυστιανού, ανησυχείς πολιτικά ως Κωνσταντοπούλου.

Άρα αν έκανε κόμμα θα έβαζε την Πλεύση Ελευθερίας σε υπαρξιακή κρίση. Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού, ήθελε να έχει plan B αν γίνει κόμμα Καρυστιανού. Ο κ. Ρούτσι όπως και ο κ. Παπαγγελής ήταν οι δύο που επιτέθηκαν στην Καρυστιανού, έχουν και οι δύο δικηγόρο την κυρία Κωνσταντοπούλου»

Και συνέχισε: «Καίτοι η Μαρία Καρυστιανού με έχει κατηγορήσει, δεν μου αρέσει να της επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο. Αν ήθελε να κάνει κόμμα, κανείς δεν μπορεί να της το απαγορεύσει. Αν αποφασίσει να μην κάνει κόμμα, και αυτό σεβαστό σαν απόφαση. Πρέπει να μειώσουμε την τοξικότητα και τις αλληλοκατηγορίες και να μείνουμε στην ουσία που είναι ότι η δίκη για τα Τέμπη θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου παρόλο που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε το παν για να μην ξεκινήσει», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «έχει περάσει 1 μήνας από την απόφαση για την εκταφή του γιου και ο Πάνο Ρούτσι δεν έχει ορίσει τον πραγματογνώμονα. Αυτό δείχνει ότι ποτέ η Κωνσταντοπούλου δεν ενδιαφερόταν για την τοξικολογική αλλά μόνο για την καθυστέρηση της δίκης. Δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για τη δικηγόρο. Είναι θύμα μιας κακιάς συνηγόρου που έχει πολιτικές φιλοδοξίες»

Ερωτηθείς, δε, αν θα αγοράσει το βιβλίο Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «ε, όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα. Τον έχουμε έχουμε πληρώσει 100 δισ.».

Εξήγησε, μάλιστα, πώς «όταν έγινε γνωστό ότι θα βγει το βιβλίο ήταν ενδιαφέρον. Αλλά το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφία αλλά πολιτικό φυλλάδιο» εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «θα μπορούσε να φτάσει και αξιωματική αντιπολίτευση»

Μιλώντας, τέλος, για τις σημαντικές συμφωνίες των τελευταίων ημερών στο πλαίσιο της συνόδου ενέργειας που διεξήχθη στο Ζάππειο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «το ότι η ExxonMobil και η Chevron κάνουν εξορύξεις στην ελληνική ΑΟΖ και ότι η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε την Ελλάδα για είσοδο του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση στην ιστορία της χώρας. Όλοι αυτοί που ανησυχούσαν και έλεγαν λίγο δειλός ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση μαλακή προς την Τουρκία θα πρέπει να έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Χωρίς να πουλάμε τσαμπουκάδες και να χαλάμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο που μας συμφέρουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες και αξιοποιεί πλούτο που ήταν αναξιοποιήτος για να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ελλάδας στο διηνεκές».