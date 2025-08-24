Άδ. Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας - Δεν υποσχόμαστε, υλοποιούμε
Eurokinissi
Eurokinissi

Άδ. Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας - Δεν υποσχόμαστε, υλοποιούμε

24/08/2025 • 14:54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2025 • 14:54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

  • Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3% 
  • Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21% 
  • Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4% 
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1% 
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%
  • Ψυχική Υγεία: ~2.3% 
  • Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%

«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε...», καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα