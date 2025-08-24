Άδ. Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας - Δεν υποσχόμαστε, υλοποιούμε

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.
- Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%
- Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
- Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%
- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%
- Ψυχική Υγεία: ~2.3%
- Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%
«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε...», καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Γεωργιάδης.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει και βελτιώνεται.
Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα θετικά:
▪️Το 75% των ασθενών δηλώνει συνολικά ικανοποιημένο.
▪️Στα Τμήματα Επειγόντων, το 42% εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα.
