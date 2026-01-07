Αδ. Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού βγάζει ακροδεξιό προφίλ - Πρόστιμα στους αγρότες, αν δεν φύγουν τα μπλόκα

«Η Μαρία Καρυστιανού βγάζει ακροδεξιό προφίλ», εκτίμησε σε δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης, πρσθέτοντας ότι «θα κάνει ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, τελικά φαίνεται ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά στον Βελόπουλο. Τα πρόσωπα που την περιτριγυρίζουν είναι όλα Νίκη».

Όπως είπε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ «η κυρία Καρυστιανού είναι όπως η Ωραία Ελένη του Ομήρου. Ρωτάς κάποιον πώς την περιγράφει ο Όμηρος; Δεν ξέρει κανείς γιατί δεν μας το είπε ποτέ ο ποιητής. Η ωραία Ελένη στον Όμηρο είναι όπως θέλει να τη φαντάζεται ο καθένας. Αν δείτε η κυρία Καρυστιανού έχει καλά σχόλια από την ακροαριστερά μέχρι την ακροδεξιά».

«Πρέπει όμως να μας πει είναι υπέρ των κλειστών ή ανοιχτών συνόρων, είναι υπέρ του να μείνουμε στην ΕΕ ή να πάμε προς τη Ρωσία; Το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Η Καρυστιανού ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της κάθαρσης, όλα στο φως κτλ. Αυτό δεν είναι το βασικό της μότο; Είδα χθες σε κάτι δηλώσεις που είπε ότι της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά. Θα ήθελα να την παρακαλέσω στα πλαίσια της κάθαρσης, να μας πει με ονοματεπώνυμα, ποιες θέσεις της προσέφεραν και ποιοι. Και πόσα λεφτά και ποιοι για ποιο λόγο. Αφού η ίδια λέει ότι είναι υπέρ της κάθαρσης, φαντάζομαι ότι δε θα έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει με ονοματεπώνυμα. Πλέον δεν είναι ιδιώτης», ανέφερε.

Όσον αφορά στον Νικόλα Φαραντούρη και την πιθανή συμμετοχή του στο κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «μου είναι συμπαθής ως πρόσωπο αλλά δεν έχει μεγάλη συγκρότηση πολιτική. Εισήχθη στην πολιτική ως διαπρύσιος υποστηρικτής του Κασσελάκη, όταν έπεσε ο Κασσελάκης τον έλεγε κακό, μετά έλεγε καλός ο Τσίπρας. Ο Φαραντούρης ψάχνει καρέκλα να κάτσει».

Κατά τον υπουργό Υγείας η Μαρία Καρυστιανού «δημοσκοπικά αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς θα καταλήξει αφού εκφράσει 15 πολιτικές απόψεις και δώσει συνεντεύξεις πολιτικές».

«Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε τον βλάκα τον Βαρουφάκη για το ecstasy»

Ερωτηθείς για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις αποκαλύψεις ότι είχε κάνει χρήση ecstasy, ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην υπουργό Οικονομικών, χαρακτηρίζοντάς τον «Καραγκιόζη».

Όπως δήλωσε, ο κ. Βαρουφάκης είναι ένας καθηγητής και δημόσιο πρόσωπο με μεγάλο γκελ στη νεολαία. «Αποφασίζει να μοιραστεί την εμπειρία του από χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Είναι ο πρώτος πολιτικός που ακούω στη ζωή μου που μοιράζεται την εμπειρία αυτή, όχι για να πει πόσο λάθος έκανε, αλλά το ανάποδο. Μας λέει πήρε ecstasy, ότι ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής του, ότι χόρευε 16 ώρες σε φοβερό party, δεν έχει περάσει πιο ωραία τη ζωή του, μετά τον έπιασε πονοκέφαλος και τώρα ψάχνει χόρτο και δεν του δίνουν».

«Ξέρετε ότι από ecstasy έχουν πεθάνει παιδιά από μισό χάπι; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο ναρκωτικό είναι; Δεν έχετε καταλάβει. Το παιδί στην εφηβεία του ακόμα έχει είδωλα κια μια από την ευθλυνη όσων έχουν δημόσιο λόγο είναι να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που λένε μπορεί να επηρεάσει έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε αυτόν τον βλάκα να λέει για το ecstasy».

«Να μπουν πρόστιμα στους αγρότες αν δεν ανοίξουν τους δρόμους μετά τα μέτρα»

Σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Γεωργιάδης είπε «οι αγρότες είχαν αρκετά δίκια στην αρχή και κατέβηκαν στον δρόμο λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές που θα υπήρχε a priori λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Από το προσάναμμα το αφετηριακό μέχρι την άρνηση να πάνε στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, πλέον δεν έχουν κανένα δίκιο».

«Η ουσία είναι ότι από τα αιτήματα που ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν η κυβέρνηση έχει σκιστεί να ικανοποιήσει το σύμπαν. Εκεί υπάρχουν αιτήματα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Κατά τη γνώμη μου εάν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων αποφασίσουν να συνεχίσουν να κλείνουν τους δρόμους η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά διοικητικά μέτρα, σοβαρό πρόστιμο διοικητικό σε όσους κλείνουν τους δρόμους»

«Δώσαμε ανοχή, είπαμε να περάσουν οι γιορτές, είπαμε να ανακοινώσουμε μέτρα, είπαμε για διάλογο, αυτό έχει κάποια όρια. Δικαιώματα δεν έχουν μόνο οι αγρότες και όσοι κλείνουν τους δρόμους» κατέληξε.