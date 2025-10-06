Άδ. Γεωργιάδης: Η Δικαιοσύνη ικανοποίησε το αίτημα Ρούτσι χωρίς να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Δικαιοσύνης να ικανοποιήσει το αίτημα του πατέρα για τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης, τονίζοντας ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε».

Επεσήμανε σε ανάρτησή του πως το σχέδιο αναβολής απέτυχε και ότι όλοι οι συγγενείς θα λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν, χωρίς να αδικηθούν όσοι επιθυμούν τη γρήγορη απονομή δικαιοσύνης.

Παράλληλα, Κάλεσε σε αμοιβαία καλοπιστία και λιγότερη τοξικότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και αποφυγής αμφισβήτησης των προθέσεων μεταξύ των πολιτών.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η Δικαιοσύνη, την οποία όλοι μας έχουμε καθήκον να εμπιστευόμαστε, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μήν καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης! Όλα έγιναν όπως έπρεπε!

Το σχέδιο για αναβολή δεν πέρασε και όσοι συγγενείς έχουν αμφιβολίες θα λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν, χωρίς να αδικηθούν εκείνοι οι γονείς που δεν ήθελαν άλλη καθυστέρηση. Δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε κάθε φορά ο ένας τις προθέσεις του άλλου, καλοπιστία μεταξύ μας και λιγότερη τοξικότητα».