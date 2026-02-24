Αδ. Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Θα με χτυπούσαν αν δεν ήταν εκεί η ΕΛ.ΑΣ. - Δεν είμαι ο θύτης, αλλά το θύμα της βίας

Στα επεισόδια που έγιναν στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως αν δεν υπήρχε η Αστυνομία, θα τον χτυπούσαν και θα του είχε σίγουρα ασκηθεί βία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Ευτυχώς που βγήκε η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, και είπε ότι δεν κάλεσα την αστυνομία στη Νίκαια. Η αστυνομία πήγε στη Νίκαια όταν συνέλεξαν από το διαδίκτυο αναρτήσεις που καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση υπό τον φόβο επεισοδίων. Η ΕΛΑΣ έλαβε προληπτικά μέτρα, αν εγώ πήγαινα και δεν υπήρχε η αστυνομία και με έδερναν θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία. Άρα η κατηγορία ότι έστησα τα γεγονότα είναι ψευδής».

«Πιστεύω 100% ότι θα με έδερναν», ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε ανάρτηση του γιατρού που συνελήφθη στην οποία έγραφε τρεις ημέρες πριν τα επεισόδια της 13ης Φεβρουαρίου «να υποδεχθούμε τον υπουργό Υγείας όπως του αρμόζει». «Δέχομαι, όμως, εγώ bullying και δολοφονία χαρακτήρα ότι εγώ είμαι ο ψεύτης, τίποτα δεν έγινε και κατηγόρησα έναν καλό φιλειρηνικό γιατρό», πρόσθεσε.

«Αν απουσίαζε η ΕΛ.ΑΣ. και με δέρνανε, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία»

Όπως δήλωσε αμέσως μετά, «αν εγώ πήγαινα και δεν ήταν εκεί η αστυνομία και μετά με δέρνανε και με χτυπούσαν, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία».

«Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν είχε βάσιμο λόγο να πάει. Η ιδέα ότι η παρουσία μιας κρατικής υπηρεσίας είναι από μόνη της προκλητική και ωθεί σε βία, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αλλιώς να την καταργήσουμε και να την κλείσουμε την αστυνομία. Είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, εργαζόμενοι υπέρ του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» την οποία υφίσταται ο ίδιος από προχθές ότι είναι «κλέφτης που κατηγόρησε έναν φιλειρηνικό γιατρό».

«Είμαι ο υπουργός Υγείας που έχω πάει στα περισσότερα νοσοκομεία από κάθε άλλο προκάτοχό μου, επισκέπτομαι 2-3 νοσοκομεία την εβδομάδα. Αυτό που έγινε στη Νίκαια, δεν έχει γίνει πουθενά. Στο Νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχει μια πολύ σκληρή οργάνωση της Άκρας Αριστεράς, εκεί είναι και η κ. Κοσμοπούλου, γιατρός του Κουφοντίνα, μαζί με μια ομάδα πολύ σκληρών γιατρών - ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά βάση και δευτερευόντως ΚΚΕ - οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο άγρια συμπεριφορά», συνέχισε.

Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε πως «τους ίδιους γιατρούς που με έβριζαν, τους δέχτηκα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο γραφείο μου, δηλαδή 4 μέρες πριν πάω στη Νίκαια, και μιλήσαμε για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, και τον κ. Παπανικολάου και την κ. Κοσμοπούλου. Ο κ. Ζιαζιάς δεν ήταν».

«Πρέπει να με αγγίξει ο Ζιαζιάς για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα;»

Στη συνέχεια, ο ίδιος δείχνει τον κ. Ζιαζιά την ώρα που σηκώνει τις γροθιές του προς εκείνον. «Δικαιούμαι εγώ εκείνη τη στιγμή να νιώθω ότι απειλούμαι; Πρέπει δηλαδή να με αγγίξει για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι αδίκημα στον ποινικό μας κώδικα;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με σκίσανε γιατί έκανα την ανάρτηση που αναφέρομαι στον Ζιαζιά. Δεν λέω στην άναρτησή μου όμως ότι με χτύπησε σε αυτό το πλάνο το πρώτο, όπου βγήκαν μέχρι και τα hoaxes. Γράφω ότι το χτύπημα έγινε στο πλάι του νοσοκομείου αργότερα, όχι μπροστά στην είσοδο αρχικά. Και δεν είπα ότι με χτύπησε στο πρόσωπο, είπα στο χέρι και ότι με έφτυσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο γιατρός αυτός είναι ο ίδιος που πρώτος φώναξε "δεν θα μπεις στο νοσοκομείο Γεωργιάδη φασίστα". Έχει φύγει από μπροστά μετά ο κ. Ζιαζιάς και έχει έρθει στο πλάι για να εμποδίσει την είσοδό μου. Όπως περνάω πλάι του, τρώω φτυσιά ενώ πέφτουν και πράγματα», υπογράμμισε.

Όπως είπε, όχι μόνο φιλειρηνική διαδήλωση δεν ήταν, αλλά βίαιη. «Τις εικόνες τις θεωρώ ντροπιαστικές, όλοι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές σέβονται τους ασθενείς τους με όλα αυτά που κάνουν;»

«Δεν είμαι ο θύτης αλλά το θύμα της βίας»

Μέσω ανάρτησής του στο X, ο υπουργός Υγείας, δίνοντας στη δημοσιότητα όλο το βίντεο από όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο, έγραψε πως «δεν είμαι ο θύτης, όπως με παρουσίασαν αλλά το θύμα της βίας και το επίμαχο περιστατικό δεν έγινε μπροστά, αλλά στο πλάι».