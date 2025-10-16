Αδ. Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο «Αττικό»: Οι πολλές ευγένειες με την Αριστερά μας έφεραν εδώ

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε το περιστατικό με τις διαμαρτυρίες έξω από το νοσοκομείο «Αττικό» την Τετάρτη (15/10), καθώς ο κ. Γεωργιάδης είπε πως παρότι οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να μπουν μέσα για να διατυπώσουν τα αιτήματά τους, δεν το έκαναν.

«Σε μία τέτοια μέρα, που παρουσιάζονται δύο μεγάλα έργα στον ελληνικό λαό, πάνε και φωνάζουν. (...) Αντί να είναι έξω και να φωνάζουν, τους είπα να έρθουν μέσα. Έφυγε ο Πρωθυπουργός και ζήτησα να έρθει το σωματείο να πει τα αιτήματά του. Δεν ήρθε κανείς (...)

Σε ένα νοσοκομείο που έχει 150.000 εργαζόμενους, μαζεύτηκαν 100 άτομα, εκ των οποίων του Νοσοκομείου ήταν οι 40. Αυτές είναι οι αντιδράσεις; Τους πας στο Αττικόν, τους δείχνεις τα καινούργια ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), από τις 30 Οκτωβρίου θα έχει 36 κρεβάτια από 10, προσθέσαμε νοσηλευτές, γιατρούς τραυματιοφορείς, πήραμε μηχανήματα, προσλάβαμε ειδικούς για τις μικροβιολογικές. Δεν υπάρχει ωραιότερο έργο. 2.600.000 ευρώ δαπανήσαμε από το κράτος, μόνο για αυτά τα ΤΕΠ, για να μη ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Ταυτόχρονα πήγαμε και εγκαινιάσουμε δίπλα από τα ΤΕΠ την μεγαλύτερη και αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Χειριζόμασταν 40 περιστατικά και θα χειριζόμαστε 200.

Μα πας και εγκαινιάζεις τα δύο μεγαλύτερα έργα στο ΕΣΥ και πάνε και φωνάζουν; Τι θα τους πω, σπουδαίους; Οι πολλές ευγένειες με την Αριστερά μας έφεραν εδώ, η χώρα καταστράφηκε 45-50 χρόνια γιατί επί 50 χρόνια χάιδευαν την Αριστερά, με συγχωρείτε πάρα πολύ εγώ δεν θα το κάνω αυτό», τόνισε ο υπουργός σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Οι πολλές ευγένειες με την Αριστερά μας φέραν εδώ. pic.twitter.com/J13wokaXWi — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 16, 2025

Για το 1566 και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, όταν καλεί για να κλείσει ραντεβού, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε:

«Είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Έχουν κλειστεί 500.000 ραντεβού. Υπήρχε θέμα τις πρώτες μέρες, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης. Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο σχεδιάστηκε, για να φιλοξενεί 11.000 τηλεφωνήματα την ημέρα. Τώρα έχουμε πάρει περισσότερους τηλεφωνητές. Τα τηλεφωνήματα είναι 30.000-40.000 την ημέρα, ο χρόνος αναμονής έχει πέσει στα 3-4 λεπτά, ενώ υπάρχει και το call back, όλα αυτά δωρεάν».

Για το Μνημείο Του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Υπουργός δήλωσε:

«Είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου ένα σύνολο που πρέπει να εκπροσωπεί το σύνολο του Έθνους; Τα ονόματα που έχει γύρω το μνημείο είναι πολεμικά ή απεργιακά, συνδικαλιστικά; Το Μνημείο το φρουρά η Προεδρική Φρουρά. Άρα τι συζητάμε; Αν είναι λογικό αυτό το μνημείο να είναι στο Υπουργείο Άμυνας; Η σωστή κριτική είναι γιατί δεν ήταν τόσο καιρό στο Υπουργείο Άμυνας».

Στην ερώτηση για το εάν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, απάντησε:

«Επειδή η γνώμη μου σε αυτά τα θέματα είναι λίγο αιρετική και παρεξηγείται, καλύτερα να μην τοποθετηθώ. Εγώ θα μείνω στο εξής: Με πολύ σεβασμό στους γονείς και συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών: Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να είχε αποφευχθεί αυτό το δυστύχημα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, για να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων(...).

Η ελληνική δικαιοσύνη άντεξε την οργανωμένη προσπάθεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο, για να μη ξεκινήσει η δίκη. Η δίκη θα γίνει στις 23 Μαρτίου. Η δίκη είναι ο χώρος για να επέλθει η κάθαρσις και των συγγενών, να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι και να γυρίσει σελίδα η χώρα. Η χώρα δε θα γυρίσει σελίδα, αν τσακωνόμαστε για το εάν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».