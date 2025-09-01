Αδ. Γεωργιάδης για το περιστατικό στη Σύρο: Είναι οι ίδιοι που εμπόδισαν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Τα άτομα που συγκεντρώθηκαν για τα εγκαίνια της ογκολογικής μονάδας στη Σύρο, «ήταν περίπου αυτοί που είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες», ανέφερε για το περιστατικό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στο Action 24, «μέσα στο νοσοκομείο με περίμεναν συνδικαλιστές του νοσοκομείου κάναμε και ωραία κουβέντα, μία χαρά. Όσο συνέβαινε αυτό, μαζεύτηκαν από έξω και δεν τους άφησε η αστυνομία να μπουν μέσα γιατί δεν έχουν δουλειά με το νοσοκομείο, εργατικό κέντρο, αναρχικές ομάδες, μέλη καταλήψεων. Όπως μου είπε η αστυνομία ήταν περίπου αυτοί που είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Όταν έφυγα, μπήκα στο αυτοκίνητο με τον γιο μου που ήταν μαζί μου και μας επιτέθηκαν πιο τρομακτικά από ό,τι φαίνεται στο βίντεο με γροθιές και μπουκάλια και αντικείμενα για να σπάσουν τα τζάμια. Άλλο η διαμαρτυρία άλλο η βία».

«Σπατάλησε το πολιτικό του ταλέντο ο Τσίπρας»

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι «έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος. Είναι τεράστιο πολιτικό ταλέντο αφού κατέβηκε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% όντας παντελώς άγνωστος. Το σπατάλησε, όμως, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται ταλέντα και δεν δουλεύουν και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι ΝΒΑ, έφτασαν μέχρι την κάτω Ραχούλα. Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του, δεν εξελίχθηκε».

«Οι βασικοί μας αντίπαλοί αυτή την ώρα δεν έχουν κάποια πολιτική λάμψη για τους δικούς του λόγους: Εάν μιλάει ο Ανδρουλάκης δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον η Ζωή θέλει να τους βάλει όλους φυλακή. Ο Τσίπρας αν τον διαβάζω σωστά, θα εκφράσει προβληματισμούς για την κοινωνία αριστερίστικους και νεφελώδεις. Θα ξεκινήσει περιοδεία για το βιβλίο του, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό να καλύψουμε το 100% των κενών, οι συνδικαλιστικοί αντίπαλοί μου λένε ότι τα έχουμε πάει καλύτερα από πέρσι. Τα κενά ήταν 82% λιγότερα από πέρυσι, το λέει η ΠΟΕΔΗΝ. Για παράδειγμα πέρσι γινόταν φασαρία για την Κω, ακούσατε φέτος κάτι για το νησί αυτό;»