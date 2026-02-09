Άδ. Γεωργιάδης για περιστατικό στη Χίο: Το μίσος για το κράτος έχει ξεπεράσει κάθε όριο παραλογισμού

Για τα περιστατικά με τις ΜΚΟ και τις συλλογικότητες που επιχείρησαν να επισκεφθούν τους τραυματίες και διασωθέντες μετανάστες από το δυστύχημα στη Χίο μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, για το περιστατικό στη Χίο «διερμηνείς από τη ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» μπήκαν χωρίς άδεια στο νοσοκομείο Χίου και τους έπιασε η διοίκηση να λένε στους Αφγανούς πείτε ότι σας χτύπησε το Λιμενικό για να πάρετε άσυλο».

Για ό,τι συνέβη, δε, την Κυριακή στο Παίδων «Αγία Σοφία» που νοσηλεύονται παιδιά που τραυματίστηκαν στην τραγωδία στη Χίο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «με πήρε ο διοικητής του νοσοκομείου και μου είπε ότι έχει έρθει μια ομάδα από συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την κυρία Κατριβάνου και μετά έμαθα ότι πήγε και η κυρία Πέρκα. Να κάνουν τι οι βουλευτές εκεί; Αυτοί πάνε για να κάνουν σόου ότι τους μετανάστες χτύπησε το Λιμενικό. Πού ξέρω τι λένε στα αφγανικά και αν τους δασκαλεύουν να λένε ότι τους χτύπησε το Λιμενικό ενώ είναι σε εξέλιξη η ανάκριση;»

«Η κατηγορία των αριστερών είναι ότι το κακό Λιμενικό ήθελε να τους σκοτώσει. Δηλαδή λένε ότι το Λιμενικό που είχε σκοπό να τους σκοτώσει, διέσωσε τους άλλους 25 για να έχει και μάρτυρες. Έκανε δολοφονική ενέργεια και έσωσε τους μάρτυρες. Η βλακεία δεν έχει όρια πια στην Ελλάδα. Το μίσος στη στολή, στο Λιμενικό και το κράτος έχει ξεπεράσει κάθε όριο παραλογισμού» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.

Ειδικά, μάλιστα, για τον Νάσο Ηλιόπουλο και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη είπε «με ενοχλεί το εξής: ας υποθέσουμε ότι η βάρκα ανήκε σε επιχειρηματία και χώραγε 10 και έβαλε 40 με εισιτήρια. Δεν θα έλεγαν για τον καπιταλισμό και τους ελέγχους που δεν έγιναν; Τώρα που είναι λαθροδιακινητής μόνο βραβείο δεν θέλουν να του δώσουν, ενώ έβαλε 40 άτομα σε βάρκα για 10».

Απαντώντας, μάλιστα, στον ισχυρισμό για push back από το Λιμενικό, ο κ. Γεωργιάδης είπε «το push back είναι μια παράνομη πρακτική που λέει ότι όταν δεις μια βάρκα να μπαίνει στα χωρικά σου ύδατα τη σπρώχνεις για να τη στείλεις για να μπει στα χωρικά ύδατα άλλου, και επειδή έχει κίνδυνο ζωής είναι παράνομο. Το δυστύχημα στη Χίο έγινε στα 400 μέτρα από την ακτή. Έχει νόημα να γίνει push back σε αυτό το σημείο; Πρέπει να είναι χαζός ο άνθρωπος του Λιμενικού που θα κάνει αυτό γιατί στα 400 μέτρα δεν έχει νόημα. Μπορεί να έχει γίνει στραβοτιμονιά, λάθος, πολλά αλλά όχι push back. Λένε γι αυτό γιατί είναι ιδεολογικό το ζήτημά τους, δεν θέλουν το Λιμενικό να φυλάει τα σύνορα».

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για όσα συναντά στις επισκέψεις του στα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, όπως συνέβη στη Λευκάδα την Κυριακή, και αρχικά παρατήρησε ότι «οι πολλοί εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες για τα νοσοκομεία. Στη Λευκάδα το νοσοκομείο είναι παλάτι, ο Προϋπολογισμός του από τα 2 έφτασε τα 8 εκατ. ευρώ. Αν σε αυτό το νοσοκομείο πας και διαμαρτύρεσαι ενώ πριν ήταν χρέπι, ε τι να πω».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «έχω πει ότι μέσα στο 2026 όλοι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά».

«Ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο»

Αναφορικά με τα σενάρια για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως η ΝΔ δεν θα πάει ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο ούτε με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, θα έχουμε πάλι εκλογές», υπογράμμισε.

«Τον Βελόπουλο τον ξέρω καλύτερα από εσάς, είναι φίλος μου από τη δεκαετία του '90. Δεν μπορείς να κάνεις συγκυβέρνηση με κάποιον με τον οποίον έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Πρώτα από όλα, ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο. ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα ήταν».

«Αν μας ζητήσει ο λαός κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να το προσπαθήσουμε», κατέληξε και εξέφρασε την πεποίθησή του πως στην επόμενη Βουλή δεν θα βρίσκεται ούτε το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη ούτε και η Μαρία Καρυστιανού, εφόσον δώσει «καμιά δεκαριά ακόμα συνεντεύξεις».

Άδ. Γεωργιάδης για Μαρέβα Μητσοτάκη: Είναι καλά, χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αμέσως μετά το ατύχημα, επέστρεψε στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια.

«Περαστικά στη Μαρέβα Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς, από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι «χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, τονίζοντας ότι «έχει συγκλονιστικές επιτυχίες» και προσθέτοντας ότι το νοσοκομείο είναι «αγνώριστο», καθώς «τα ΤΕΠ και ο γύρω χώρος έχουν γίνει καινούργιοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό, λέγοντας ότι «μία γυναίκα, Ελληνίδα δισεκατομμυριούχος», η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι και είχε επισκεφθεί κορυφαία νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, τελικά «έγινε καλά στο ΚΑΤ από τον κ. Πολυζώη».

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «το ΚΑΤ έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο» και αποκάλυψε ότι «είναι στα σκαριά μία πολύ μεγάλη δωρεά για το ΚΑΤ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πολύ μεγάλα σχέδια».