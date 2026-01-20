Άδ. Γεωργιάδης κατά Μ. Καρυστιανού: Το στίγμα της είναι ακροδεξιό

Σφοδρή επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις της για το ζήτημα των αμβλώσεων, αμφισβητώντας ευθέως τη σοβαρότητα της πολιτικής της παρουσίας,

«Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό».

«Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», είπε στη συνέχεια και καταλήγοντας σημείωσε: «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».

Από την πλευρά της, επίθεση στα Μέσα Ενημέρωσης εξαπέλυσε την Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο των πολιτικών αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις της τη Δευτέρα αναφορικά με τις αμβλώσεις.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ άλλων η ίδια ανέφερε «σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».