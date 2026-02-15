Άδ. Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Θα της κάνω μήνυση αύριο - Είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία

Στην κόντρα του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «τεράστιο κίνδυνο για τη Δημοκρατία» και τονίζοντας ότι αύριο πρόκειται να καταθέσει μήνυση εναντίον της.

Αρχικά ο υπουργός απάντησε στο ερώτημα πώς αστυνομικός τον κάλεσε και τον ενημέρωσε για την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου «με περιβολή ύπνου», όπως έγραψε ο ίδιος στο X, στο Α.Τ. Εξαρχείων. «Εσείς δεν τυχαίνει να έχετε φίλους που μπορεί να είναι αστυνομικοί; Εγώ έχω πολλούς, με ψηφίζουν πολλά χρόνια αστυνομικοί και ορισμένοι από αυτούς είναι σαν αδέλφια μου γιατί υπερασπίζονταν το βιβλιοπωλείο μου όταν μου το έκαιγαν αναρχικοί 36 φορές», είπε.

Όπως πρόσθεσε, «ένας από τους φίλους μου πράγματι με πήρε τηλέφωνο και μου περιέγραψε γελώντας το περιστατικό της σκηνής της κυρίας Κωνσταντοπούλου φορώντας robe de chambre 23:51 στο Α.Τ. Ποιο ακριβώς είναι το ποινικό αδίκημα και το δικό σας πρόβλημα. Το περιεχόμενο της μήνυσης δεν το γνωρίζω».

Στη συνέχεια, ο υπουργός ανέφερε ότι τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε μήνυση κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μπαμ» το οποίο υποστηρίζει ότι εργαζόμενη της κυρίας Κωνσταντοπούλου έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ότι την έχει απλήρωτη.

«Θα κάνω μήνυση στην κυρία Κωνσταντοπούλου αύριο μάλιστα, για πολλά άλλα, άλλωστε συνέχεια κάθε μέρα λέει δεν υπάρχει πρόβλημα».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου «τα βάζει» και με άλλους βουλευτές και αναφέρθηκε σε επεισόδια που έχουν σημειωθεί. «Δεν είναι κάτι που κάνει μαζί μου, είναι κάτι που κάνει με όλους», είπε.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι τεράστιος κίνδυνος για τη Δημοκρατία. Να εύχεστε ποτέ να μην πάρει εξουσία στα χέρια της γιατί θα δεινοπαθήσετε όλοι γι αυτό και όλοι της οι βουλευτές την εγκαταλείπουν. Έχει χάσει το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας μέσα σε τρία χρόνια. Για ποιον λόγο; Γιατί όποιος την κάνει παρέα την σιχαίνεται και γιατί την σιχαίνεται; Γιατί κάνει μπούλινγκ, βρίζει, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Μπαμ αφήνει απλήρωτους εργαζόμενους. Δεν μπορεί όλα αυτά επειδή θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, να κάνετε ότι δεν τα βλέπετε;», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.