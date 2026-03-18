Νέο επεισόδιο Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου - Ανησυχώ πλέον για την κατάστασή της είπε ο υπουργός (vid)

Μετά το επεισόδιο στη Βουλή, όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι τον κατέγραφε επειδή ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας έτρωγε… κρακεράκια εντός της ολομέλειας, η αντιπαράθεση όχι μόνο δεν εκτονώθηκε αλλά κλιμακώθηκε, μεταφερόμενη και στον τηλεοπτικό αέρα με έντονες αλληλοκατηγορίες.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός «έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει στη δίκη Βαλυράκη», κατηγορία που ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «διαρκή μανία καταδίωξης» και «μόνιμη συνωμοσιολογία».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι «εντελώς φανταστική» και «ανύπαρκτο γεγονός», διευκρινίζοντας πως κανένα μέλος της φρουράς του δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση της εν λόγω δίκης, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ανησυχώ πλέον σοβαρά για την κατάσταση της κας @ZoeKonstant η καταγγελία της του ότι: «έστειλα αστυνομικό της φρουράς μου, να την τραμπουκίσει στην δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη» είναι εντελώς φανταστική.

Δεν είναι απλά ψευδής, είναι ανύπαρκτο γεγονός. Κανένας φρουρός μου δεν έχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο OPEN, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ζει εις βάρος των πολιτών» και επιχειρεί να διαμορφώσει την πραγματικότητα κατά το δοκούν, ενώ παράλληλα – όπως είπε – εκφοβίζει πολιτικούς αντιπάλους ακόμη και εντός της Βουλής. Επικαλέστηκε, μάλιστα, περιστατικά κοινοβουλευτικής έντασης, καταγγέλλοντας συμπεριφορές που, κατά την ίδια, υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι επιχειρείται έλεγχος ακόμη και της τηλεοπτικής κάλυψης της Βουλής, με στόχο –όπως είπε– τον περιορισμό της προβολής ενεργειών κυβερνητικών στελεχών σε δημόσιες συνεδριάσεις.

Σε απάντηση, ο κ. Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του, έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά «bullying» από την κ. Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενος συγκεκριμένα στη βιντεοσκόπηση εντός της αίθουσας, την οποία χαρακτήρισε παράνομη και αντίθετη με τους κανόνες λειτουργίας της Βουλής, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας, επέμεινε ότι το ζήτημα δεν ήταν «ένα απλό κρακεράκι», αλλά συνολικότερα η εικόνα και η συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών, ενώ κατήγγειλε εκ νέου περιστατικά έντασης και - όπως τα χαρακτήρισε - στοχευμένης παραποίησης γεγονότων μέσω μονταρισμένων τηλεοπτικών αποσπασμάτων.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό, συνδέοντάς τον με σειρά σοβαρών πολιτικών και θεσμικών ζητημάτων και κατηγορώντας τον για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και παρεμβάσεις στη λειτουργία της Βουλής.

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η καταγγελία της ότι ο κ. Γεωργιάδης «έστειλε αστυνομικό χωρίς διακριτικά» στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με σκοπό – όπως υποστήριξε - τον εκφοβισμό συνεργάτη της και την έμμεση απειλή προς την ίδια και τη χήρα του εκλιπόντος. Δήλωσε ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί και ότι έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες.

Ο υπουργός Υγείας, παρεμβαίνοντας τηλεοπτικά, απέρριψε τις καταγγελίες ως «παντελώς αβάσιμες», τονίζοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη συγκεκριμένη δίκη και ότι ουδείς από τη φρουρά του έχει βρεθεί στο δικαστήριο ή έχει οποιαδήποτε γνώση της υπόθεσης. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι εκτιμούσε προσωπικά τον εκλιπόντα και επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το σύνολο των ισχυρισμών της κ. Κωνσταντοπούλου ως προϊόν φαντασίας και επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε «λογική συνωμοσίας», αφήνοντας αιχμές για την ψυχική της κατάσταση.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τα κρακεράκια, σημείωσε ότι επρόκειτο για μια ασήμαντη κίνηση λόγω αδιαθεσίας, η οποία –όπως είπε– διογκώθηκε αδικαιολόγητα, ασκώντας δριμεία κριτική για την έκταση που έλαβε το θέμα.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αντίθεσή του σε πρακτικές όπως η αυθαίρετη βιντεοσκόπηση εντός της Βουλής και η δημοσίευση σχετικών στιγμιότυπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τη θεσμική λειτουργία του κοινοβουλίου και θα οδηγούσε σε εκφυλισμό της πολιτικής διαδικασίας.