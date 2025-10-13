Αδ. Γεωργιάδης για Γάζα: Η Χαμάς ηττήθηκε, το Ισραήλ αναπνέει και πάλι ανακουφισμένο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Αδ. Γεωργιάδης για Γάζα: Η Χαμάς ηττήθηκε, το Ισραήλ αναπνέει και πάλι ανακουφισμένο

13/10/2025 • 16:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανάρτηση στα social media για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στο Ισραήλ έκανε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος αναφέρεται στην επίσκεψη που είχε κάνει στο Ισραήλ το 2024 και σημειώνει πως ο Ισραηλινός ομόλογος του δώρισε ένα κάδρο « με τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. 
Υποσχέθηκε ότι θα κοσμεί το γραφείο μου, έως ότου επιστρέψουν άπαντες, ζωντανοί ή νεκροί, στις οικογένειές τους. 

Σήμερα είναι λοιπόν η μεγάλη μέρα χαράς της επιστροφής τους. Χάρη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ οι όμηροι επιστρέφουν, η Χαμάς ηττήθηκε και το Ισραήλ αναπνέει πάλι ανακουφισμένο. 

Η ειρήνη έρχεται στην πολύπαθη αυτή περιοχή και όλοι προσευχόμαστε να διαρκέσει και να ζήσουν οι λαοί εκεί καλύτερες επιτέλους μέρες. We stand with Israel!».

