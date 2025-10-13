Αδ. Γεωργιάδης για Γάζα: Η Χαμάς ηττήθηκε, το Ισραήλ αναπνέει και πάλι ανακουφισμένο

Ανάρτηση στα social media για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στο Ισραήλ έκανε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οταν είχα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ τον Απρίλιο του 2024 ο ομόλογος μου Υπουργός Υγείας του @IsraelinGreece @Israel @Urielbusso μου έκανε δώρο αυτό το κάδρο, με τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Υποσχέθηκε ότι θα κοσμεί το γραφείο… pic.twitter.com/wTIVhLAXIA — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 13, 2025

Ο ίδιος αναφέρεται στην επίσκεψη που είχε κάνει στο Ισραήλ το 2024 και σημειώνει πως ο Ισραηλινός ομόλογος του δώρισε ένα κάδρο « με τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Υποσχέθηκε ότι θα κοσμεί το γραφείο μου, έως ότου επιστρέψουν άπαντες, ζωντανοί ή νεκροί, στις οικογένειές τους.

Σήμερα είναι λοιπόν η μεγάλη μέρα χαράς της επιστροφής τους. Χάρη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ οι όμηροι επιστρέφουν, η Χαμάς ηττήθηκε και το Ισραήλ αναπνέει πάλι ανακουφισμένο.

Η ειρήνη έρχεται στην πολύπαθη αυτή περιοχή και όλοι προσευχόμαστε να διαρκέσει και να ζήσουν οι λαοί εκεί καλύτερες επιτέλους μέρες. We stand with Israel!».