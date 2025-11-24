Άδ. Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν - Θα μπουν σε φάση εμφυλίου στην Αριστερά

Σε καυστικά σχόλια για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα προέβη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προβλέποντας πως η Αριστερά θα μπει σε φάση εμφυλίου. Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για την σημερινή κατάσταση της κεντροαριστεράς, ενώ έστρεψε τα πυρά του και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά, για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και το περιεχόμενό του, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε στον ΣΚΑΪ: «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει καινούρια πολιτική προσπάθεια. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι να ξεκινήσει με μια απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του; Έχει πει αυτά που έχει πει για τον Λαφαζάνη, ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, την πέφτει στον Πολάκη, μιλάει για την Αχτσιόγλου, την πέφτει στην Κωνσταντοπούλου. Όλοι δεν θα πουν κάτι εναντίον του αύριο μεθαύριο;

Εάν ένας πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ο υπουργός Ενέργειας που έβαλα ήταν εκτός πραγματικότητας, μίλαγε στον Μεντβέντεφ, ήταν σαν δούλος και νόμιζε ότι έχουμε κουμμουνισμό. Ο υπουργός Οικονομικών που έβαλα ήταν σελέμπριτι και δεν ήξερε τι του γινόταν. Η πρόεδρος της Βουλής που έβαλα ήταν μια μουρλή. Εάν αυτά λέει και έκλεινε "τούτων λεχθέντων, δεν κάνω για πρωθυπουργός, πάω να μονάσω σε ένα μοναστήρι", θα είχε νόημα. Θα έλεγες ο άνθρωπος κάνει αυτοκριτική. Αν όμως λέει αυτά, πως όλοι όσοι επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιο προβληματάκι».

Το παπατζής μου ξέφυγε, εννοούσα παραμυθάς, σχολίασε και συνέχισε: «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα ¾ όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;»

«Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά είναι πως όλοι αυτοί τους οποίους υβρίζει ή κατηγορεί, προφανώς δεν μπορούνε να πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα μείνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Γιατί όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να πάνε στον Τσίπρα, κάτι θα κάνουν. Και αυτοί που θα μείνουν, κάτι θα τσιμπήσουν όμως. Και επειδή αυτοί θα του έχουν και μίσος, θα μπουν σε μια διαδικασία εμφυλίου μεγάλου. Κοινώς όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν. Μια χαρά είναι».

«Ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ»

Σε ερώτηση ποιος θεωρεί πως μπορεί να προσελκύσει όλο τον κόσμο στην κεντροαριστερά που είναι δυσαρεστημένος, ο κ. Γεωργιάδης απαντά: «Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος σήμερα είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φταίει για όλα αυτά. Εάν ο Ανδρουλάκης τραβούσε και το ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω από το 20 και διεκδικούσε τη νίκη, θα είχε καλύψει οριστικά τον χώρο και δεν θα υπήρχε περιθώριο για άλλα κόμματα. Ούτε ο Τσίπρας θα είχε φιλοδοξίες, ούτε κανένας. Ο Τσίπρας φιλοδοξεί να κατέβει γιατί βλέπει το κενό».

«Εάν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα ο Ανδρουλάκης θα χάσει στην επόμενη δημοσκόπηση 2-3 μονάδες. Αυτόματα. Όταν βγει η πρώτη δημοσκόπηση που από το 13 είναι στο 10, θα βλέπεις μια κλωτσοπατινάδα στην Αριστερά, μετά μια κλωτσοπατινάδα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν αυτά».

Για το ενδεχόμενο να φτιάξει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς και τι θα γίνει στη ΝΔ, απάντησε πως «η ΝΔ είναι μπετόν αρμέ, μην ανησυχείτε».

«Δεν πιστεύω πως ο κ. Σαμαράς θα πήγαινε να ρίξει την κυβέρνηση»

«Εγώ δεν μιλάω για τον Σαμαρά. Δεν ξέρω κανέναν βουλευτή που θα πάει (μαζί του). Πρώτα απ’ όλα δεν πιστεύω πως ο κ. Σαμαράς θα πήγαινε να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όταν και αν κάνει κίνηση ο κ. Σαμαράς θα με ρωτήσετε για τη γνώμη μου. Εγώ στον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, ευγνωμοσύνη. Δεν πρόκειται ποτέ να πω κάτι εναντίον του».

Για την ακρίβεια ανέφερε πως «είναι πραγματική και τα εισοδήματα των συμπολιτών μας πιέζονται και τα μέτρα που παίρνουμε είναι οι προσπάθειες του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης να βοηθήσουν έναν κόσμο που πράγματι δυσκολεύεται. Δεν λέω ότι δεν δυσκολεύεται ο κόσμος. Η ζωή σου δεν αλλάζει με αυτά αλλά από εκεί που είχαμε μια Ελλάδα που κάθε φορά που πηγαίναμε στη Βουλή ψηφίζαμε μέτρα που κόβαμε από τους ανθρώπους, τώρα είμαστε μια Ελλάδα που κάτι μπορούμε να δώσουμε. Και σε μια Ευρώπη που όλοι οι άλλου κόβουνε και εμείς κάτι δίνουμε».

Επίσης, ο υπουργός σχολίασε πως «επί διακυβέρνησης Τσίπρα η Ευρώπη αναπτυσσόταν και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα και τώρα ο Μητσοτάκης κυβερνάει με την Ευρώπη να έχει ύφεση και εμείς να έχουμε ανάπτυξη. Εμείς πάμε με κόντρα τον άνεμο και πάμε καλά και αυτός είχε ούριο άνεμο και πήγαινε στα βράχια».

«Ο Δημητριάδης είναι φίλος μου και αγαπητό πρόσωπο στους Νεοδημοκράτες»

Για τη φωτογραφία με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη σχολίασε πως «είναι φίλος μου. Εγώ έχω φίλους είτε έχουν καρέκλα είτε δεν έχουν καρέκλα. Δεύτερον. Είναι εξαιρετικά αγαπητό πρόσωπο στους Νεοδημοκράτες. Υπήρχε μια ενδελεχής διερεύνηση για το θέμα των υποκλοπών και για τον κ. Δημητριάδη και τις υποκλοπές δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα το να συνεχίζουμε να τον εμπλέκουμε με τις υποκλοπές ενώ η δικαιοσύνη απεφάνθη πως δεν είχε καμία σχέση με αυτό το θέμα δεν το καταλαβαίνω».

«Ο Καραναστάσης δεν πάτησε το πόδι του στη Βουλή»

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την ένταση μεταξύ τους, απάντησε πως «πήγε στην εκπομπή της κ. Σκορδά και τσακώθηκε με τον κ. Ουγγαρέζο, επειδή τόλμησε να συμφωνήσει με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει αυτό. Η ουσία είναι πως έχει κάποιο ενδιαφέρον με αυτό που έγινε με τον κ. Καραναστάση και κυρίως γιατί επειδή επιτέλους η ελληνική κοινωνία κατάλαβε τι έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογής καθάρισε 3 γυναίκες που θα ήταν βουλευτές και έβαλε 3 φίλους της. Μη εκλεγμένους. Η γυναίκα που λέει πως είναι η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός και θέλει περισσότερες γυναίκες στη Βουλή, ότι είναι υπέρ των γυναικών, έκοψε 3 γυναίκες και έβαλε 3 άνδρες. Μεταξύ των τριών, έβαλε τον σύντροφό της. Φαντάζεστε ο Μητσοτάκης να έκοβε εκλεγμένο βουλευτή σε εκλογές από τη λίστα και να βάλει τη Μαρέβα, τι θα γινόταν; Όχι πόλεμος, θα είχανε σηκωθεί και οι πέτρες για να τον φάνε. Για την κ. Κωνσταντοπούλου δεν είπε κανένας τίποτα. Ο κ. Καραναστάσης δύο χρόνια στη Βουλή δεν πάτησε το πόδι του, πήγε σε 5 επιτροπές. Δεν έκανε τίποτα, ήταν ανύπαρκτος, μηδέν. Και άλλοι βουλευτές δεν έχουν μεγάλη δράση, δεν χάλασε ο κόσμος. Παραιτείται. Είσαι τόσο ευνοημένος, παραιτείσαι, μην βγάζεις το δεκάρικο φεύγω δεν αντέχω τη βρωμιά και άλλα τέτοια. Και ξεκινάει αυτό το σίριαλ που όπου εμφανιζόταν η κ. Ζωή μας μίλαγε για τον μέγα Καραναστάση».

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης πως σήμερα το μεσημέρι «θα παρουσιάσουμε μια μεγάλη συνεργασία του υπουργείου Υγείας μέσω του 1566 και μιας τεράστιας αμερικάνικης εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως τόνισε, «θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να αποσυμφορήσουμε τα επείγοντα των νοσοκομείων. Είναι συστήματα που εφαρμόζει η εταιρεία αυτή σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε η Ελλάδα μας να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή. Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει σε αυτή τη νέα επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης να μην είμαστε ουραγοί», τόνισε.